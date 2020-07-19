من يتواجد في مركز محمد بن راشد للفضاء لإدارة التحكم بمسبار الأمل؟

المصدر: دبي- ابراهيم توتونجي، تصوير: سالم خميس

كشف عمران شرف، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ أن آخر إحداثيات الطقس تبشر بأن الخطة تتخذ مسارها الطبيعي وسيظل التفقد سارياً حتى 10 دقائق قبل الاطلاق.

وقال، خلال تواجده في المركز الإعلامي على مقربة من مركز التحكم بمسبار الأمل في مركز محمد بن راشد للفضاء في الخوانيج بدبي، إن 3 فرق متواجدة حاليا في مركز التحكم بدبي تقوم بالمهام التالية:

الفريق 1: فريق العمليات

مهمته إرسال الأوامر وإحداثيات المسبار لحظة بلحظة إلى الفريق الثاني.

الفريق 2: فريق المحللين

يتألف من المهندسين الذين عملوا في الأساس على تطوير المسبار من أجل أن يقوموا بتحليل البيانات وإجراء أول اتصال بالمسبار.



الفريق 3: فريق التخطيط

هو الفريق الذي يقوم بإرسال الأوامر إلى فريق العمليات ويتخذ القرارات على إثر اطلاعه على البيانات المحللة.

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