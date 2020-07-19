قاعدة بيانات ضخمة عن المريخ تهديها الإمارات للعالم

المصدر: دبي - إبراهيم توتونجي

علمت "البيان" أن البيانات العلمية الضخمة التي سيجمعها "مسبار الأمل" ستكون متوفرة بشكل مجاني ومفتوح لكل الخبراء والطلبة والمهتمين من الجمهور العادي، إضافة إلى راسمي السياسات في علوم الفضاء والاقتصاد الذكي، ويطلق على هذه المنصة اسم "منصة الإمارات للبيانات العلمية".

وصرحت المهندسة فاطمة لوتاه، وهي تعمل في مجال أجهزة علمية في فريق الإمارات لاستكشاف المريخ في "مركز محمد بن راشد للفضاء"، في لقاء مع "البيان"، بأن هذه المنصة سوف تتيح لمن يرغب بتنزيل البيانات التي حصلت عليها الأجهزة العلمية الخاصة بالمسبار من دون من دون أي تكلفة.

وأضافت أن المنصة سوف تشتمل على أدوات تفاعلية تتيح تجربة ثرية وفعالة، مشيرة إلى أن المركز سيفصح عن معلومات تفصيلية عن هذه المنصة الجديدة.

وتعمل لوتاه مع فريق من المهندسين من الإمارات، تمثل المرأة نسبة كبيرة منه، ومهمتها تتعلق بجهاز المقياس الطيفي للأشعة ما فوق البنفسجية، وتحديدا دراسة البيانات، وتحديداً الأوكسيجين في الغلاف الجوي لكوكب المريخ.

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