عمر العلماء: الذكاء الاصطناعي يتدخل في 5 مراحل في مشروع "مسبار الامل"

المصدر: دبي- ابراهيم توتونجي

كشف معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، أن الذكاء الاصطناعي يتحكم بـ 5 مراحل من مراحل "مسبار الامل" الذي تطلقه الإمارات إلى المريخ.

وقال في تصريحات لـ "البيان" خلال تواجده في مركز "محمد بن راشد للفضاء" حيث مركز التحكم في منطقة الخوانيج في دبي، ان المرحلة الاولى تتمثل في التأكد من خروج الصاروخ من كوكب الارض واقلاعه بشكل سليم. اما المرحلة الثانية التي يتحكم فيها الذكاء فهي مرحلة الفصل وما بعد الفصل.

واضاف: ايضا الذهاب لمدار المريخ يحتاج الى عقل بشري وذكاء اصطناعي في الوقت ذاته؛ فالأمر أشبه بنظام الملاحة في العمليات الارضية التقليدية الذي عليه ان ينفل الهدف من مسار الى مسار، ويطبق هذا المبدأ على الفضاء.

وتابع: بعد ذلك تأتي مرحلة قراءة المعطيات واخذها من المرخ وثم وايضا تلخيصها لأن كمها هائل ولابد من تلخيصها وانتقاء المعلومات الجديدة.

وعبر العلماء عن امتنانه لوجود خبرات محلية في الذكاء الاصطناعي ساهمت في مسبار الأمل وكشف انه من المتوقع ان يتم انضمام عناصر جديدة في المستقبل.

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