سيمونيتا دي بيبو: مهمة مسبار الأمل للمريخ مساهمة إماراتية للعالم بأسره

المصدر: دبي-اليازية البدواوي

صرحت سيمونيتا دي بيبو، مديرة مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي (UNOOSA)، أن مهمة الإمارات للمريخ "مسبار الأمل" هي مساهمة من دولة الإمارات العربية المتحدة للعالم بأسره، وذلك وفقاً لما نشره موقع "تايمز أوف ريبابليك" الهندي، نقلاً عن "وام" وكالة أخبار الإمارات.

وفي مقابلة أجريت عبر تطبيق "سكايب" مع دي بيبو من فيينا، وهي أيضاً عالمة فيزياء فلكية إيطالية، أوضحت أن "دولة الإمارات لطالما تطلعت للمستقبل، فهي شريكنا الرائع"، مضيفةً أن الجزء الأهم يتمثل بأن الدولة لا تسعى لتحقيق ذلك (تحقيق الأمل) لنفسها ولكن "للمنطقة والعالم بأسره".

أعربت المسؤولة المرموقة بالأمم المتحدة عن حماسها حول مهمة المسبار الإماراتي للمريخ، "وهو دليل على أن الإمارات أصبحت بالفعل لاعبًا رئيسيًا في ساحة الفضاء".

وفي علامة تقدير حقيقي للجهود الحثيثة على الأرض للانطلاق لاستكشاف ودراسة الفضاء، أشارت دي بيبو إلى أنه من المثير للاهتمام أن "دولة لم يكن لديها برنامج فضائي أو وكالة فضائية قبل بضع سنوات فقط، أصبحت قادرة حالياً على إطلاق مسبار إلى المريخ". علماً بأنه في عام 2015، أصبحت الإمارات عضوًا في لجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية.

أكدت مديرة مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، التي سبق وعملت كمديرة لرحلات الفضاء البشرية في وكالة الفضاء الأوروبية ومديرة مراقبة الكون في وكالة الفضاء الإيطالية، أنه "في غضون سنوات قليلة، تمكنت دولة الإمارات من تطوير وكالة فضاء قوية. ولدينا، على وجه الخصوص، علاقة تعاون قوية مع الدولة ووكالة الفضاء الإماراتية... إننا بالفعل نرقب إطلاق مسبار الأمل بمنتهى الحماسة".

الجدير بالذكر أن مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي (UNOOSA) قد وقع اتفاقية مع وكالة فضاء الإمارات خلال شهر يونيو الماضي بهدف زيادة التعاون بشأن استدامة الأنشطة الفضائية طويلة الأجل، وتعزيز استخدام الفضاء من أجل التنمية المستدامة.

يضع الاتفاق حجر الأساس لإنشاء مكتب مشروع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي بدولة الإمارات العربية المتحدة ليكون بمثابة مركز عالمي جديد لتعزيز التقدم الدولي في مجال استدامة الفضاء. منوهةً دي بيبو: "أن دولة الإمارات حريصة بشكل خاص في مجال الاستدامة، ولا يقتصر ذلك على الفضاء فقط ولكن بشكل عام، لذلك كان من الطبيعي البدء في المناقشات مع وكالة فضاء الإمارات حول إمكانية تطوير بعض المبادرات المشتركة المتعلقة باستدامة الفضاء".

وفي ختام الحديث عبر "سكايب" أعربت سيمونيتا دي بيبو عن تطلعها لافتتاح مكتب مشروع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي بالإمارات خلال المستقبل القريب.

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