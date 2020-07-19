تزويد صاروخ مسبار الأمل بالوقود.. 8 ساعات تفصلنا عن موعد الإطلاق

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن تزويد الصاروخ الذي يحمل مسبار الأمل بالوقود بعد أن وصل إلى مكان الإطلاق وتركيبه على منصة الإطلاق حيث لم يتبق سوى 8 ساعات على عملية الإطلاق.

ونشرت وكالة الإمارات للفضاء فيديو لصاروخ (إتش 2 إيه) الذي وصل إلى منصة الإطلاق في مركز تانيغاشيما للفضاء في اليابان. استعدادا لانطلاق أول مهمة عربية إلى كوكب آخر.

ووفقاً لتصريحات أحد المسؤولين اليوم الأحد، نقلاً عن وكالة "أسوشيتد برس"، أعلنت شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، وهي مزود الصاروخ H-IIA الذي سيحمل مسبار الأمل الإماراتي، أن الإطلاق سيكون في تمام الساعة 6:58 من صباح يوم الاثنين (2158 بتوقيت جرينتش الأحد)، وقالت ميتسوبيشي إن "إجراءات الاستعداد والتحضير قد اكتملت" ويستقر الصاروخ حالياً على منصة الإطلاق.

ومن المتوقع أن يصل الأمل إلى كوكب المريخ في فبراير 2021، وهو العام الذي تحتفل فيه الدولة بمرور 50 عامًا على تأسيسها. ومن المعتزم أن تكون مهمة الأمل الناجحة خطوة كبيرة للاقتصاد دولة تسعى لتشييد مستقبل في الفضاء.

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