محمد صالح مدير عام الهيئة لـ«البيان»: 6.4 مليارات درهم ميزانية «اتحادية الكهرباء» 2021

المصدر: دبي - وائل نعيم

كشف محمد صالح، مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، لـ«البيان» أن الميزانية العامة المقدرة للهيئة لعام 2021 تبلغ نحو 6.4 مليارات درهم، منها 5.1 مليارات درهم مصروفات تشغيلية، و1.3 مليار درهم المصروفات الرأسمالية وتكلفة المشاريع.

مشاريع جديدة

وحول أبرز مشاريع الهيئة الجديدة في 2021 بالنسبة لقطاع الكهرباء، توقع صالح الانتهاء من إنشاء وربط 10 محطات رئيسية جديدة على مستوى كافة المناطق التابعة للهيئة بتكلفة إجمالية تصل إلى مليار و80 مليون درهم، يتم افتتاحها تباعاً خلال العام المقبل، نصيب إمارة الفجيرة والمناطق الشرقية منها 4 محطات هي سيح دبا، النجيمات، العقة الجديدة، ومطار الفجيرة الجديدة، وذلك بتكلفة إجمالية للمحطات الأربع متضمنة أعمال الكابلات تبلغ نحو 400 مليون درهم، وكذلك 4 محطات في إمارة رأس الخيمة هي المرجان، سيح البريرات، جلفار، أذن وشريشة بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 430 مليون درهم، ومحطتين في إمارة عجمان هما الحميدية ومحطة مدينة محمد بن زايد بتكلفة تبلغ 250 مليون درهم.

قطاع المياه

وبالنسبة لمشاريع قطاع المياه، أوضح محمد صالح أن معظم مشروعاته ذات طبيعة استراتيجية بهدف المساهمة في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي التي أقرتها الحكومة للعام 2036، وعلى رأسها محطة تحلية المياه الجديدة بأم القيوين، وهو المشروع الاستراتيجي الذي يتم من خلاله تنفيذ منظومة متكاملة من المشروعات الخاصة بقطاع المياه، يتقدمها قطاع الإنتاج الذي تمثله محطة أم القيوين، حيث من المقرر أن تبدأ المحطة الإنتاج الفعلي نهاية العام المقبل 2021 بطاقة تبلغ 50 مليون جالون يومياً، وتصل الطاقة الإجمالية للمشروع عند استكمال بقية مراحله إلى 150 مليون جالون يومياً.

وتابع: إلى جانب محطة أم القيوين، يجري العمل على عدد من مشروعات التخزين، فضلاً عن عدد من مشروعات النقل والتوزيع، بعضها يتم الانتهاء منه قبل نهاية العام الجاري، والبعض الآخر تمتد فترة تنفيذه حتى العام المقبل.

استراتيجية

وأشار صالح إلى أن دور الهيئة في تنفيذ استراتيجية الأمن المائي، لا يقتصر على رفع معدلات إنتاج المياه المحلاة لتلبية الطلب المتزايد عليها، وإنما يمتد ليشمل رفع القدرة التخزينية للمياه، من خلال عدد من مشروعات التخزين الجاري إنشاؤها في مختلف المناطق الشمالية، بالإضافة إلى الحفاظ على جودة المياه المخزنة، من خلال تنفيذ الخطة السنوية المقررة لصيانة الخزانات وتنظيفها بصفة دورية، حسب نوع وحجم الخزان، لضمان خلوها من الرواسب، أو أي مكونات بكتيرية تضر بصحة المستهلكين.

وقال محمد صالح: تبلغ القدرة الإنتاجية /‏‏‏‏‏ التركيبية لمحطات إنتاج المياه في الهيئة 73 مليون جالون مياه يومياً و700 ميجاواط كهرباء، مع ملاحظة أنه يتم تزويد متعاملي الهيئة بكميات مياه بمعدل إجمالي يبلغ 130 مليون جالون يومياً من مصادر مختلفة بجانب إنتاج الهيئة والشراء من الموردين والشركاء الاستراتيجيين، وبلغ الحمل الذوري للكهرباء خلال صيف العام الجاري 3100 ميجاواط.

وأضاف: تعمل الهيئة على زيادة القدرة التركيبية لمحطاتها من أجل تلبية الطلب المتنامي على المياه المحلاة من خلال خطة عمل متكاملة، على رأسها تنفيذ مشروع محطة تحلية المياه الجديدة بإمارة أم القيوين سعة 150 مليون جالون يومياً.

تسهيلات

وأشار محمد صالح إلى أبرز التسهيلات التي تقدمها الهيئة للمتعاملين وخاصة كبار المواطنين، وقال: تقدم الهيئة تسهيلات عدة لمتعامليها منها تنوع وشمولية قنوات السداد والتي يبلغ عددها 20 قناة متنوعة، يمثلها أكثر من 8000 منفذ دفع، هذا بخلاف المنصات الرقمية وقنوات الدفع الذكية التي يمكن للمتعامل السداد من خلالها بكل سهولة ومن دون أن يبرح مكانه.

وأضاف: بلغ عدد معاملات السداد التي تم إجراؤها منذ بداية العام الجاري نحو 2.5 مليون معاملة، منها 180 ألف معاملة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، و200 ألف عبر تطبيق الهيئة الذكي، 850 ألفاً من خلال البنوك المتنوعة، ومثلها عبر أجهزة السداد الآلي، بالإضافة إلى 300 ألف معاملة سداد عبر مكاتب الصرافة و100 ألف عبر مكاتب بريد الإمارات.

وتابع: تولي الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء كبار المواطنين اهتماماً خاصاً، معتبرةً ذلك إحدى أهم الركائز التي تعتمد عليها في تقديم الخدمة، انطلاقاً من هدفها بتحقيق التميز في تقديم خدمات الكهرباء والماء، وإحدى قيمها الأساسية المتمثلة في إسعاد المتعاملين، ومن هذا المنطلق تقدم الهيئة لهذه الفئة تسهيلات عديدة منها تأجيل قطع الخدمة في حالات عدم السداد حتى 5000 درهم، ولا يتم القطع الفعلي إلا بعد التواصل مع المستهلك من خلال الاتصال الهاتفي المباشر والمراسلات الخطية عن طريق فريق مختص بالهيئة تم تشكيله خصيصاً لهذا الغرض، وهذه الخدمة لا تقتصر على فئة كبار المواطنين، وإنما تمتد لتشمل أصحاب الهمم، والحالات المرضية المزمنة التي تتطلب استمرارية خدمة الكهرباء، وأصحاب الحسابات التابعة لحملة بطاقة الشؤون الاجتماعية، شريطة أن تكون البطاقة معتمدة من وزارة تنمية المجتمع، وتقديم طلب بشأنها عبر منافذ الهيئة أو مركز الاتصال، وقد قامت الهيئة بتصنيف فئة خاصة للحالات التي تستدعي استمرارية الخدمة من كبار السن من المقيمين، ويبلغ عدد المستفيدين منها نحو 300 متعامل، ويطبق عليها نفس الشروط والضوابط السارية على فئة كبار المواطنين.

وقال: تعد فئة كبار المواطنين وجميع المستفيدين من المساعدات الاجتماعية من أهم الفئات التي تم تصنيفها في الهيئة منذ عام 2018، وتتضمن نحو 6000 متعامل، حيث تم اعتماد القوائم الخاصة بهم بالتعاون والتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع، ويتم تحديثها بصفة مستمرة لإضافة المستفيدين الجدد. وأوضح أن عدد الحسابات المسجلة في الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء يبلغ نحو 365 ألف حساب.

عدادات ذكية

وبين محمد صالح أن مشروع الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء والخاص بإحلال العدادات الميكانيكية القديمة بعدادات ذكية ينقسم إلى قسمين، أحدهما خاص بقطاع الكهرباء والآخر خاص بقطاع المياه، وبالنسبة لعدادات الكهرباء، فقد انتهت الهيئة بالفعل من المرحلة الأولى من المشروع، وتضمنت تركيب نحو 25 ألف عداد مع ربطها بالنظام المحاسبي للهيئة، أما بالنسبة إلى عدادات المياه الذكية، فقد بدأت الهيئة مؤخراً في تنفيذها، وتم تركيب مجموعة من العدادات بالفعل في بعض المناطق بلغ عددها نحو 240 عداداً، وجارٍ العمل على إنجاز بقية مراحل المشروع.

تقسيط رسوم

وقال صالح إن خدمة تقسيط رسوم التوصيل عن طريق الخصم المباشر لها فوائد عديدة للمتعاملين منها عدم الحاجة إلى تقديم شيكات مؤجلة الدفع مما يقلل من احتمالية ارتجاع الشيكات، وسهولة تحصيل المبالغ عن طريق خصمها مباشرة من حساب المتعامل البنكي، بالإضافة إلى مرونة تغيير خطة التقسيط وتغييرها في حال تعثر المتعامل عن السداد، ويبلغ عدد المتعاملين الذين استفادوا من الخدمة نحو 4000 متعامل.

وذكر محمد صالح أن الهيئة تطلق بشكلٍ متتابع حِزم الخدمات الإلكترونية المؤتمتة بالكامل عبر موقعها الإلكتروني والقنوات الذكية الأخرى وعلى رأسها تطبيق الهيئة الذكي (FEWA App.)، بحيث انتفت حاجة المتعامل تقريباً لزيارة مراكز سعادة المتعاملين بنفسه، إلا في حالات استثنائية نادرة، وتم تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد مستخدمي القنوات الإلكترونية والأنظمة الذكية من متعاملي الهيئة خلال الشهور الأخيرة، حيث ناهز 300 ألف مستخدم، أجروا نحو 2.2 مليون معاملة متنوعة منذ بداية العام الجاري، وتلك القنوات لا تقتصر على الموقع الإلكتروني للهيئة، وإنما تمتد لتشمل تطبيق الهيئة الذكي (FEWA App.)، وتطبيقي (Dubai Now App.) و(NT.Wallet)، فضلاً عن المحادثات الافتراضية المتاحة عبر وسائل التواصـــــل الاجتـــــماعي، وخدمة التواصل على الواتساب عبر الرقم 3392 800 وخدمات البريد الإلكتروني لمراكز سعادة المتعاملين.

تميز

أوضح محمد صالح أن الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء تعمل على تقديم خدمات الكهرباء والماء بمستويات متميزة، وتطوير البنية التحتية لمرافق الكهرباء والماء لتلبية الاحتياجات المتنامية في الإمارات التي تشرف عليها الهيئة، وترشيد استخدام الكهرباء والماء بما يعزز التنمية المستدامة، وتسعى الهيئة منذ تأسيسها إلى تقديم خدماتها وفق أعلى المعايير العالمية لمتعامليها بما يحقق سعادة المتعاملين وتستمر في تطوير البنية التحتية للكهرباء والماء لتحقيق الكفاءة .

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