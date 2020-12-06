داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي لـ«البيان»: 93 % إنجاز مشاريع الري والتجميل الزراعي في «إكسبو»

المصدر: دبي - وائل نعيم

كشف داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي لـ«البيان» أن البلدية أنجزت 93 % من جميع مشاريع الري والزراعة التجميلية في التقاطعات الرئيسية وجميع المناطق المؤدية لموقع إكسبو 2020 دبي، والتي تشمل امتداد شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع إكسبو وذلك ضمن 5 مشاريع رئيسية، بتكلفة إجمالية تبلغ أكثر من 227 مليون درهم تمتد لتغطية ما يقارب 4 كيلومترات مربعة، كما تم توريد ما لا يقل عن 1.8 مليون نبتة كذلك لغرسها في موقع الحدث.

وقال: تمتلك بلدية دبي أحدث وأفضل التقنيات العالمية في الزراعة التجميلية، بما فيها أسلوب الزراعة العمودية، لافتاً إلى حرص البلدية على توسيع نطاق التخضير التجميلي ليشمل كل المناطق في دبي، بهدف تحقيق استدامة القطاع الزراعي، وتحويل الصحراء إلى واحات خضراء، مع مراعاة تحقيق معايير الاستدامة في مشاريعها، وتحرص البلدية على زيادة المساحات الخضراء والتوسع في زراعة الزهور في الشوارع والطرقات العامة والمتنزهات وفقاً لمعايير الاستدامة في الري، وذلك في إطار خطط تجميل الشوارع العامة.

الحزام الأخضر

وأضاف الهاجري: نفذت البلدية، ضمن مشروع «الحزام الأخضر»، ما يزيد على 10 آلاف شجرة كأحزمة خضراء على جميع الطرق المؤدية لموقع معرض إكسبو والتي ستضيف جمالية بالإضافة إلى زراعات تجميلية لجميع الطرق المؤدية للمعرض.

وتابع: كما نفذت البلدية عدداً من المشاريع الاستراتيجية لتلبية احتياجات منطقة إكسبو والاحتياجات المستقبلية للمنطقة بشكل عام ومنها محطة معالجة مياه الصرف الصحي في جبل علي وتم الانتهاء منها في نهاية 2019.

وقال الهاجري: جارٍ الانتهاء من مشروع النفق العميق لتصريف مياه الأمطار، حيث وصلت نسبة الإنجاز به إلى 95 % وسيكون جاهزاً للربط والتشغيل لمنطقة إكسبو نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن مشروع النفق العميق هو الأكبر من نوعه في المنطقة ويهدف إلى تجميع مياه الأمطار والمياه السطحية من مساحة إجمالية 490 كيلو متراً مربعاً تتضمن منطقة إكسبو2020 دبي، ومدينة مطار آل مكتوم الدولي والمناطق التطويرية المحيطة في جبل علي، ونقلها عن طريق نفق عميق بطول 10.5 كيلو مترات، وقطر داخلي 10 أمتار، وعمق يتراوح من 40 - 60 متراً، والذي ينتهي مساره عند محطة الضخ الرئيسية بالقرب من ميناء جبل علي، وما يميز المشروع هو نقل المياه عبر النفق بالجاذبية الأرضية مما سيترتب إلى تخفيض في التكاليف الإنشائية لمحطات الضخ الفرعية، إضافة إلى تخفيض 20 % من تكاليف التشغيل والصيانة.

محطة جبل علي

وأكد الهاجري أن بلدية دبي أنجزت في عام 2019 مرحلة التوسعة الثانية لمحطة جبل علي لمعالجة مياه الصرف الصحي وبقيمة بلغت 1.3 مليار درهم، حيث تمت إضافة قدرة استيعابية تقدر بــ 375 ألف متر مكعب، مما رفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمحطة إلى 675 ألف متر مكعب، مما أسهم في ربط شبكات الصرف الصحي الخاصة بمنطقة إكسبو إلى محطة المعالجة في جبل علي، وذلك بالتنسيق ما بين ممثلين بلدية دبي والقائمين في إكسبو 2020 دبي.

وأشار إلى أن البلدية بادرت بالتعاون مع اللجنة المنظمة العليا لإكسبو في تسريع اعتماد جميع التصاريح والطلبات اللازمة لتنفيذ المشاريع في موقع الحدث إضافة إلى تنظيم عمليات التفتيش والرقابة بالإضافة إلى إجراء كافة فحوصات مواد البناء في مختبر دبي المركزي ضمن خطة تضمن سرعة الإنجاز للفحوصات الموقعية لمواد البناء في الموقع.

وقال: وضعت بلدية دبي خطة متكاملة لكافة اشتراطات الصحة والسلامة في موقع الحدث منها تنفيذ مبادرة تطوير المستوى الصحي والسلامة البيئية.

وتابع: كما وضعت البلدية خطة شاملة لسلامة الغذاء تمثلت في العديد من المبادرات كإنشاء منصة موحدة لاستيراد الأغذية وإنشاء منصة الفود ووتش وهي منصة متكاملة لإدارة معلومات سلامة الأغذية، إضافة إلى تجهيز مختبر متنقل لفحص الأغذية وتسجيل جميع المنتجات ضمن نظام منتجي للتعامل مع المنتجات الاستهلاكية الواردة إلى الحدث العالمي، وكذلك برنامج تقييم عمليات مكافحة آفات الصحة العامة بمنطقة إكسبو والمختبر البيطري المتنقل والمركبة المتنقلة لرصد جودة الهواء.

أفضل مخطط

وقال داوود الهاجري: منذ فوز دولة الإمارات بحق استضافة أول إكسبو في المنطقة، وضعت بلدية دبي خططاً استثنائية، حيث تعاونت مع فريق إكسبو 2020 دبي في تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات منها: توريد النباتات في موقع الحدث، وقامت البلدية بمراجعة واعتماد المخطط العام للمعرض، وتم اعتماد البلدية المخطط لمرحلة ما بعد إكسبو 2020 دبي والذي فاز بأفضل مخطط لعام 2019 ضمن جائزة الشرق الأوسط للهندسة المعمارية.

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