إطلاق أول مركز مسح متنقل للكشف عن كورونا بطاقة استيعابية ألف مراجع

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

دشن أطباء الإمارات أول مركز مسح ميداني متنقل للكشف عن فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» بين الفئات المستهدفة ومختلف فئات المجتمع خاصة كبار السن من خلال زيارة الأحياء السكنية والمؤسسات والمناطق العمالية لإجراء الفحوصات اللازمة بسرعة وكفاءة باستخدام حافلة متحركة عملاقة مجهزة بأحدث المعدات والوسائل الطبية في بادرة مشتركة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع متمثلة بمنطقة عجمان الطبية وإمارات العطاء ومجموعة مستشفيات السعودي الألماني في الدولة.

وقال حمد تريم مدير منطقة عجمان الطبية إن إطلاق مركز الامارات للمسح الميداني المتنقل يأتي بعد نجاح المرحلة التجريبية والتي تم خلالها تقديم خدمات تشخيصية متنقلة للمواطنين والمقيمين غير القادرين على الوصول الى مراكز الفحص في المستشفيات والمراكز الثابتة لأسباب صحية أو نظرا لتواجدهم في الحجز نتيجة مخالطتهم حالات مصابة وبالتالي يقدم المركز خدمات متحركة تساهم بشكل فعال في الكشف عن مرض كورونا والعمل على الحد من انتشاره من خلال اتخاذ الاجراءات الاحترازية والعلاجية وفق البروتوكولات المتبعة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وأشار إلى أن مركز المسح المتنقل دشن بعد نجاح المستشفى الإماراتي الميداني المتنقل في مقره في إمارة عجمان في تقديم خدماته الصحة لآلاف المواطنن والمقيمين انطلاقا من حرص القيادة الحكيمة على سلامة أفراد المجتمع والاطمئنان على صحتهم وضمن التدابير والإجراءات التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة للوقاية والحد من انتشار الفيروس.

وأوضحت ريم عثمان الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات السعودي الألماني أن مركز الإمارات للمسح الميداني المتنقل يقدم خدماته في مختلف مناطق إمارة عجمان في المرحلة الأولى ومن ثم سيغطي مختلف إمارات الدولة في المرحلة الثانية من خلال حافلات طبية متحركة ومجهزة وفقاً لأعلى المعايير، ومزودة بالكوادر الطبية والفنية المؤهلة والمدربة، وتبلغ الطاقة التشغيلية الأولى للمركز المتنقل 1000 مراجع يوميا، وتم تجهيز المركز المتحرك بأحدث الأجهزة والتقنيات، وبكوادر تطوعية من الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية تم تدريبهم وتأهيلهم وفقاً لأعلى المعايير .

ويستغرق أخذ البيانات والعينة من المراجع خلال دقائق ليتم تحويلها الى المختبر لإجراء الفحوصات اللازمة، وتبدأ آلية الخدمة بوصول المركز المتنقل الى المنطقة المستهدفة ثم بدأ استقبال المراجعين بالدخول إلى المسار المحدد بمركز الفحص المتنقل، ويراعى في ذلك عدم تلامس طالب المسح مع أي شخص من مقدمي الخدمة، حيث يطهر يديه بالكحول، ثم يضع الهوية في الجهاز المخصص، ويتم تسجيله، وينتقل إلى المرحلة الثانية لأخذ المسحة من الأنف، ويترك المركز في غضون دقيقتين، وخلال 48 ساعة يتسلم متلقي الخدمة رسالة نصية على هاتفه بنتيجة الفحص.

وقال الدكتورعادل الشامري الرئيس التنفذي لمبادرة زايد العطاء رئيس أطباء الامارات المدير التنفيذي لمستشفى الامارات الميداني المتنقل للاستجابة للامراض الوبائية ان نقل العينات يتم في نهاية كل يوم عمل وفق أساليب تراعي اجراءات السلامة والوقاية للحفاظ على سلامة الجميع، بالذات العاملين على نقل العينات في صناديق مخصصة ومبردة تابعة لمستشفى الامارات الميداني المتنقل، الى المختبرات لفحصها وإرسال النتيجة إلى صاحبها ما بين ثلاثة وخمسة أيام، باستثناء الحالات الطارئة التي تعاني أمراضا مزمنة، أو مخالطين لحالات مصابة تستغرق النتيجة أقل من يومين.

وكشفت فاطمة المرزوقي مديرة الرعاية الصحية الاولية بالإنابة في منطقة عجمان الطبية عن وجود فحص دوري، أسبوعياً، لجميع الكوادر الطبية والفنية والإدارية والعاملة في المركز إضافة إلى فحوصات للمتطوعين، لضمان سلامة الموظفين والمراجعين، والحفاظ على التباعد الجسدي للجميع، إضافة إلى التعقيم اليومي في نهاية اليوم، لضمان الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وأشارت إلى أن الأولوية في إجراء الفحص ستعطى لمن لديهم أعراض مرضية، وكبار المواطنين، والحوامل، ولمن لديهم أمراض مزمنة.