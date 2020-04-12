"دوم وياك" مبادرة قانونية لتقديم استشارات مجانية "عن بعد"

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

أعلن مجموعة من المحامين الاماراتيين، عن اطلاقهم مبادرة لتقديم خدمات استشارية قانونية مجانية "عن بعد"، باستخدام تقنيات "الفيديو كونفرنس"، تحت مسمي (دوم وياك).

وأفاد المحامي الاماراتي سعود بالحاج، بأن المبادرة الجديدة التي تم اطلاقها الأحد، تأتي استجابة للتوجهات الحكومية الهادفة إلى نشر نظام العمل عن بعد، بما يتوافق مع طبيعة وأنظمة العمل في مجال الخدمات الاستشارات القانونية، وضمان استمرار تأدية الأعمال وتقديم كافة الخدمات في كل الظروف الطارئة.

ونوه بأن البنية التحتية المعلوماتية القوية التي تتمتع بها دولة الإمارات في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، ساعدت على مواصلة سير العمل في الدوائر والمحاكم القضائية، واستمرار قيام الإدارات والاقسام التابعة لها بواجباتها ودورها المنوط بها في الفصل في القضايا وتنفيذها في خدمة الوطن والمواطن والمقيم.

ووفقاً للمبادرة فقد تم تخصيص الرقم 0544414114 لاستقبال مكالمات المتعاملين الراغبين في الاستفادة من الخدمة، كما تم تجهيز غرف يتواجد فيها عدد من المحاميين والمستشارين القانونيين، للتواصل مع المتعاملين "عن بعد"، مجهزة تقنيا ومعدة وفق معايير غاية في الدقة تتيح الإجابة على كافة الاستفسارات المتعلقة بالقضايا والمسائل القانونية، بما يسهم في الارتقاء بالعمل القضائي من حيث السرعة في الإنجاز وتطبيق المبادئ القانونية السليمة، وصولا إلى العدالة الناجزة والاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة.

وشدد المحامي سعود بالحاج، بأن المبادرة المجتمعية تأتي في إطار دعم جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) حيث ستمكن الخدمة المجانية الجمهور من عقد اجتماع افتراضي عبر خاصية "الفيديو كونفرنس" مع المحامي أو المستشار القانوني من أي مكان، وتقديم الدعم القانوني الذي يحتاجه، كما تسهم في دعم أصحاب الاعمال من متابعة أعمالهم وشؤونهم القانونية بكل سلاسة عن طريق تقديم الدعم المعلوماتي المطلوب.

وأكد بأن الفريق القانوني والفني، الذي تولى إجراءات تنفيذ المبادرة حرص على أن تتوافق مع المبادئ القانونية المقررة، مستندة إلى البنية التقنية المتطورة للدولة في مجال العدالة الرقمية وأتمتة كافة العمليات، بهدف تسهيل الإجراءات على المتعاملين وتسهيل الوصول للخدمات، والمحافظة على صحة وسلامة المتعاملين وموظفي مكاتب المحاماة المشاركين في هذه المبادرة.