مشاريع جديدة للأم والطفل بـ«زعبيل للسيدات» 2019

المصدر: دبي - مرفت عبدالحميد

كشفت الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم الرئيس الأعلى لنادي زعبيل للسيدات في تصريحات خاصة لـ«البيان» عن عزم النادي إنشاء مشروعات جديدة تخص الأم والطفل في مقر نادي زعبيل للسيدات خلال العام الجاري 2019، بالإضافة إلى طرح مبادرات أخرى تتماشى مع عام التسامح، وتشمل كبار المواطنين وأصحاب الهمم وطالبات الجامعات، من جميع الجنسيات، ومنحهم عروضاً وخصومات مميزة تصل إلى 50%.

وأضافت إن إدارة النادي عكفت على إضافة خدمات تحقق جملة من الأهداف التي تصب في صالح المرأة، للارتقاء بها على جميع الأصعدة، من خلال التوجه نحو توفير مرافق وخدمات ذات جودة عالية ومواصفات عالمية، بما ينسجم مع رسالة ورؤية إمارة دبي الرامية إلى تعزيز البيئة المحفزة على الإبداع والتميز، ليغدو النادي علامة فارقة لإبراز إبداعات المرأة في مجالات متنوعة.

وأوضحت أن الخدمات التي أضافها النادي تعزز نمط الحياة الصحية والاهتمام بالصحة العامة والجمال، واللياقة على حد سواء وذلك في إطار جهوده لتعزيز نمط الحياة المتكاملة الصحية للمرأة.

رفاهية

وقالت الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم: دبي دانة الدنيا ولأنها كذلك كان لا بد من أن توفر الرفاهية والمتعة لكافة الشرائح، وتخصص للمرأة الأجواء الترفيهية والأمان التي تليق به، على مقربة من أغلب المعالم في دبي، حيث يقع نادي زعبيل للسيدات على بعد خمس دقائق من كل من المركز التجاري العالمي ومستشفى لطيفة، وست دقائق من برج خليفة، وتسع دقائق من مركز دبي المالي العالمي، ويعد إحدى الوجهات التي تقدم للمرأة مفهوماً جديداً وفريداً من نوعه من المرافق والفعاليات والأنشطة المتنوعة من أجل خدمتها، ووفق أرقى المعايير العالمية، وبما يتفق وعادات وتقاليد دولتنا الأصيلة، كما يوفر النادي لعضواته وزائراته عالماً من اللياقة والصحة والجمال والثقافة، علاوة على التجربة الفريدة والمميزة من الخدمات التي تلبي جميع احتياجات المرأة وسط أجواء خاصة ومريحــة.

مرافق

وأضافت إن نادي زعبيل للسيدات يحتضن أربعة أجنحة رئيسة وهي جود الجناح المختص باللياقة البدنية، وعدن الجناح المختص بالصحة، وغزل الذي يعتني بالجمال والرفاهية، فضلاً عن جناح عود ميثاء وفيه تقام المناسبات والاحتفالات، لتجد المرأة تحت سقف واحد جميع الخدمات والمرافق التي تحتاجها وتطور مهاراتها في مختلف المجالات.

ويقدم جناح جود اللياقة البدنية التي تنشدها المرأة لتنعم بجسم رياضي وصحي من خلال جميع المرافق المتوافرة في الجناح، وتحت إشراف مدربات متخصصات في مختلف مجالات اللياقة والصحة البدنية. كما يوفر الجناح العديد من البرامج التدريبية والمرافق اللازمة لمساعدة السيدة أو الفتاة على مواجهة تحديات الحياة اليومية بنشاط وحيوية، والحصول على جسم رياضي ومثالي في فترة زمنية قياسية، من خلال مساعدة المشتركة على تغيير نمط حياتها وتعلم طرق وأساليب جديدة للتحسين من قدراتها وسط أجواء من المتعة والمرح في كافة مرافق الجناح وهي مركز اللياقة واستوديو للأنشطة الرياضية الداخلية وحوض السباحة والجاكوزي وغرف الساونا والبخار، بالإضافة إلى مضمار الجري والدراجات الهوائية وملعب كرة السلة وملعب للتنس.

تصحيح

ولأن الصحة هي أحد ينابيع السعادة، فإن جناح عدن يعد المكان الأنسب والأفضل للحصول على جسم رشيق وصحي، وبإشراف أفضل الخبيرات والمتخصصات في مجال تصحيح الوظائف الحركية للجسم، ما يمنح المرأة الثقة بالنفس من خلال المظهر اللائق والصحة الجيدة. كما يقدم الجناح برامج واستشارات التحكم في نسبة التوتر واقتراح أنماط حياة صحية متكاملة، ويحقق التوازن بين الصحة والرشاقة، وذلك بالاعتماد على برامج علاج طبيعي متكاملة لتحقيق البنية الجسمانية المثلى خلال مدى زمني قصير.

ويضم الجناح مشرفات متخصصات يساعدن المشتركات على اتباع أسلوب حياة صحي وآمن، ويقدمن لهن الاستشارات اللازمة للتمتع بجسم صحي بل منع تكرار المشاكل المتعلقة بتصحيح البنية البدنية في أجواء هادئة ومريحة ليتسنى لهن الشعور بالراحة بمجرد زيارتهن للجناح.

مرافق الجمال تتألق المرأة في غزل سبا بمرافقه المختلفة، من خلال الخدمات التي يوفرها لها على أيدي خبيرات مختصات وباستخدام أفضل التقنيات والأساليب الحديثة في أجواء ملكية تتسم بالدلال والخصوصية، ويشتمل غزل سبا على أقسام عدة ومنها غرف المساج بأنواعه، خدمات العناية بالبشرة، حمام مغربي وتركي، ومركز متخصص في علاجات الليزر، بالإضافة إلى عدد من الاستراحات والمرافق المائية كغرف الساونا والبخار والجاكوزي، ولم يغفل أن يقدم لعاشقات الجمال كافة الخدمات والاستشارات الجمالية التي تحتاجها لتظهر في أجمل طلة وحلة، فضلاً عن العلاجات الطبيعية.

وقامت الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم مؤخراً بافتتاح صالون (أفيدا) للتجميل الذي يركز مفهومه على الجمع بين الجمال والصحة ومراعاة البيئة وذلك باستخدام مكونات طبيعية موثوقة وعضوية ويقدم تشكيلة متميزة من خدمات التجميل، والأظفار، وعلاجات الشعر باستخدام الزيوت النباتية والعطرية المغذية.

ويقدم جناح عود ميثاء للضيافة والمناسبات مساحات مثالية لتنظيم الاحتفالات والفعاليات المختلفة مع لمسة من الفخامة والحرفية العالية، ولا يقتصر على حفلات الزواج وإقامة الحفلات والمناسبات الاجتماعية الخاصة، بل يمتد نطاق تخصصه ليشمل تنظيم الفعاليات المؤسسية وعروض الأزياء والمحاضرات والورش والندوات وغيرها كما يرافقها باقة مثالية من الولائم وخيارات التنسيق، والتجهيزات الصوتية والمرئية والضوئية اللازمة.ويقدم عود ميثاء مساحات مختلفة تناسب جميع الاحتياجات مثل قاعة المناسبات ويتسع المسرح لـ250 شخصاً بينما تتسع الحديقة لـ450 والخارجية لأكثر من 1000 شخص.

تكامل

وفي سعي من إدارة النادي إلى التكامل مع احتياجات المرأة لم يغفل النادي احتياجاتها الرئيسة المتعلقة بأطفال العضوات فعمد إلى توفير غرفة ألعاب الأطفال العضوات حتى يتسنى لهم اللعب في بيئة آمنة وممتعة ضمن أجواء هادئة، حيث صممت غرفة الألعاب لتناسب الأطفال حتى سن الرابعة، وتم تجهيزها بمجموعة مختلفة من الألعاب وأساسيات التعلم لتساعدهم على التعبير عن أنفسهم بطريقة مبتكرة بالإضافة إلى توفير منطقة ألعاب خارجية في حديقة النادي.

وتفرد إدارة النادي قائمة المأكولات والمشروبات المطروحة في مقهى النادي وأهمية خاصة لتتواءم مع رسالته في العناية بالصحة الكاملة للمرأة حيث تتضمن خيارات صحية متنوعة ذات السعرات الحرارية المحدودة والمكونات الطبيعية التي تعتمد على المواد المصنعة.

15 فعالية

نظم نادي زعبيل للسيدات منذ مطلع العام الجاري 15 فعالية استقطبت أكثر من 1000 سيدة من مختلف الجنسيات، تنوعت ما بين الفعاليات الصحية ومعارض الأزياء وورش العمل والدورات التدريبية لمساعدة المرأة على التخلص من التوتر وتنظيم حياتها وأولوياتها بشكل أفضل.

وجدير بالذكر أن النادي يحرص بشكل مستمر على طرح عروض وخصومات خاصة للطالبات، كما يوفر برامج تدريبية للمقبلات على الزواج وبرامج مهارية للمرأة الحامل بغرض العناية بها وبطفلها.