حضور قوي لمجلس الإمارات للشركات الدفاعية في " آيدكس 2019 "

المصدر: وام

يشارك مجلس الإمارات للشركات الدفاعية في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2019 الذي تنطلق فعالياته بعد غد " الأحد " في أبوظبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وذلك بهدف الترويج لرؤية وأهداف المجلس وآليات عمله والخدمات التي سيقدمها لشركات الصناعات الدفاعية الوطنية.

وقال سلطان عبدالله السماحي مدير عام مجلس الإمارات للشركات الدفاعية بالإنابة إن مشاركة المجلس في معرض " آيدكس 2019 " تأتي في إطار مساعيه لبناء منصة تواصل فعالة بين شركات الصناعات الدفاعية الوطنية والترويج لها إلى جانب بناء علاقات وشراكات استراتيجية مع مختلف الأطراف المعنية والجهات الدولية والشركات العالمية المشاركة في المعرض.

وأكد السماحي أهمية المشاركة في المعرض كونه يعد أحد أكبر المعارض المتخصصة حول العالم ويمثل فرصة لقطاع الصناعات الدفاعية لتعزيز علاقاتها مع أهم وأبرز الشركات العالمية المتخصصة في المجالات الدفاعية والأمنية.

وقال إن جناح المجلس المشارك في المعرض يضم معروضات لشركات وطنية وشركاء استراتيجيين متخصصين في مختلف الصناعات المتعلقة بخدمات قطاع الطيران مثل التصنيع والأنظمة المستقلة والخرائط والصيانة والإصلاح والعمرة والاتصالات والخدمات اللوجستية والتطوير التقني وغيرها، إلى جانب عرض منتجات وخدمات 9 شركة وطنية.

وتوقع السماحي أن يشهد جناح المجلس إقبالاً واسعاً واهتماماً كبيراً من قبل زوار المعرض، وذلك في ظل تنامي عدد أعضاء المجلس إلى نحو 63 شركة محلية في مختلف المجالات منها الصناعات الجوية وأنظمة التدريب وأنظمة المدفعية والمدافع وأنظمة القيادة والتحكم والاتصالات والحواسيب والاستخبارات والأمن الإلكتروني والدعم اللوجستي والسفن الحربية وأنظمة التدريب والمحاكة.

ويشارك في المعرض تحت مظلة المجلس مجمع توازن الصناعي وهو منطقة متكاملة للتصنيع تطمح لأن تكون المركز الرائد للصناعات الدقيقة والمتقدمة في المنطقة، ويخدم القطاعات الدفاعية الإقليمية والعالمية وكذلك شركات التصنيع ذات الاختصاص، كما يسهم من خلال بنية تحتية متطورة مصممة في الأساس لاستيعاب مؤسسات التصنيع الدفاعي في النمو الصناعي بدولة الإمارات .

كما تشارك أكاديمية ربدان بهدف الترويج للخدمات والبرامج الأكاديمية في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات والترويج والبرامج المهنية قصيرة المدى مع إمكانية بحث سبل التعاون مع الجهات الدولية في مجالات الأمن والدفاع .

وتعرض شركة " سهام الخليج للتقنية " مجموعة من أنظمة الدفاع والأمن حيث تتيح الشركة تزويد العميل بمحفظة واسعة من خدمات الدعم اللوجستي وحلول المنتجات والأنظمة في مجالات المدافع وأنظمة الصواريخ والرادرات والسونار وغيرها، في الوقت الذي تعرض فيه شركة الساهر مجموعة منتقاة من المنتجات الأساسية في قطاع الاتصالات التي تشمل مجموعة مختلفة من الخدمات والأنظمة والمعدات المتخصصة مثل أحدث التقنيات المستخدمة في أنظمة الأقمار الصناعية والاتصالات اللاسلكية والأنظمة والمعدات الأمنية.

وتشارك في المعرض أيضا عدد من الشركات الأخرى مثل شركة " تسليح " المختصة في مجال التدريب وتنمية القدرات وتجهيز ميادين الرماية وشركة " المتقدمة بيتروتكنيكس " التي تختص بصناعة وتطوير القنابل الدخانية والألعاب النارية وشركة " حبارى " المختصة في مجال حلول الأمن والسلامة والحد من آثار التهديدات والمخاطر الأمنية المتنوعة وشركة " سيف ستي " ذات الخبرات المتكاملة في مجال الحلول الأمنية للمدن والمشاريع الذكية، كما تشارك شركة " ميليكتريا ميدل إيست للكابلات " التابعة لشركة ميليكتريا الفنلندية حيث تعرض منتجاتها المتطورة من الكابلات التي تستخدم في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية بالإضافة إلى خدمة القطاعات المدنية .

يشار إلى أن مجلس الإمارات للشركات الدفاعية هو مبادرة نوعية تأسست بدعم من وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة ومجلس التوازن الاقتصادي تهدف إلى تمكين شركات الصناعت الدفاعية الوطنية وتوفير البيئة المناسبة لها لتطوير منتجاتها وقدراتها وفق أفضل الممارسات العالمية لتكون قادرة على المساهمة الفعالة في تنمية وتطوير القطاع الصناعي وتنويع مصادر الدخل في الدولة.