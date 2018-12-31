«نيابة دبي» تناقش تأثير الضغوط النفسية للموظفين

المصدر: دبي - البيان

نظّمت النيابة العامة بدبي، ورشة «تأثير الضغوط النفسية» ضمن مبادرة «استشارة سعادة»، حيث تهدف هذه المبادرة إلى رعاية الموظفين من الناحية النفسية، وقياس مستويات التوتر الناجمة عن ضغوط العمل والحياة من خلال بعض المبادرات الوقائية من قبل متخصصين في علم النفس.

وتأتي هذه الورشة من منطلق حرص النيابة العامة على خلق بيئة عمل إيجابية تساهم في صنع موظفين قادرين على الإنتاج والعمل بشكل إيجابي وسريع، مما يساهم في نجاح العمل، ودعم أهداف النيابة العامة، ورفع الأداء والروح المعنوية للموظفين.

وقد تضمنت الورشة بالتعاون مع هيئة الصحة في دبي عدة محاور مختلفة، منها مدى تأثير التغذية والغذاء الذي نتناوله على الصحة النفسية، وكذلك تم طرح أهمية الصحة النفسية على صحة الجلد والبشرة، وكيفية انعكاس الأثر النفسي على الصحة الجلدية، ومدى تأثير الصحة النفسية على سلوكهم وتصرفاتهم، وكيفية السيطرة على هذه الضغوط قبل تفاقمها عن طريق الوعي والإدراك، بحيث يمكنهم من خوض التحديات والضغوط بشكل إيجابي.