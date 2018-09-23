100 % الشعور بالأمن والأمان في أم القيوين عامي 2016 و2017

المصدر: حوار - عصام الدين عوض ــ غرافيك: حسام الحوراني

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

أكد اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين، في حوار خاص مع «البيان» أن نسبة الشعور بالأمن والأمان في الإمارة بلغت 100 % خلال عامي 2016 و2017، وذلك بسبب التعاون المشترك مع الشركاء الاستراتيجيين، حيث يتم التصدي للظواهر السالبة، كما توجد دوريات أمنية تعمل على مدار 24 ساعة، خصوصاً، في الامتدادات الجديدة، مبيناً أن مركز الدعم الاجتماعي الذي تم إنشاؤه في الإمارة يهدف إلى إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل والخلافات التي تطرأ على الأسر والأبناء والجيران وطلبة المدارس، فيتم التعامل معها بسرية تامة ودون الحاجة لفتح بلاغ رسمي، حيث إن هناك أشخاصاً من الممكن أن يتعرضوا لقضايا مختلفة، منها الابتزاز الإلكتروني والعنف الأسري، يريدون فتح بلاغات ولكن لديهم بعض التحفظات، ولوجود مركز الدعم تولدت ثقة متبادلة بين أفراد المجتمع والمركز، وذلك لكيفية التعامل مع البلاغات التي ترد إليه بطريقة مريحة، إضافة إلى تنظيمه برامج توعية تغرس ثقافة التعامل مع القضايا الخاصة.

المعاهد المرورية

وقال اللواء المعلا: إن المعاهد المرورية بالإمارة ساهمت في الحد من الحوادث المرورية، حيث تعمل وفق منظومة تعليمية متكاملة في تدريب الذين يرغبون في الحصول على رخصة القيادة ضمن برنامج تعليمي متكامل يمر بعدد من المراحل، كما أن الحوادث المرورية التي وقعت في الإمارة خلال العام الماضي بلغت 51 حادثاً نتج عنها 84 إصابة بليغة ومتوسطة وخفيفة، كما بلغت المخالفات الحضورية والغيابية 181 ألفا و260 مخالفة، كما شهد الربع الأول من العام الجاري 31 حادثا مروريا نتج عنها 25 إصابة مختلفة، كما تم سحب ما يقارب 200 رخصة قيادة لسائقي شاحنات نتيجة للتجاوز الخاطئ للسائقين في 2017، لافتا إلى أن 85% من الحوادث المرورية سببها السائقون، وما تبقى توزعت على المركبات والطرق والعوامل الطبيعية، كما أن السائقين يتحملون جزءاً كبيراً من المسؤولية تجاه أنفسهم وغيرهم أثناء القيادة، مناشداً إياهم بضرورة الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية، تجنبا للغرامة وسحب الرخص عن المتهورين، مبينا أن هناك تعاونا وتنسيقا مشتركا بين وزارة الداخلية ووزارة تطوير البنية التحتية والدوائر المحلية بالإمارة، من أجل إنشاء طرق ومتابعة الطرق التي تم إنشاؤها في أم القيوين حتى تواكب التطور العمراني الذي تشهده الإمارة.

خطط وبرامج

ولفت المعلا الى أن وزارة الداخلية تضع لمنتسبيها الخطط والبرامج التدريبية والتأهيلية سنويا بهدف تطوير مهاراتهم وتعزيز اللياقة البدنية لديهم من خلال الدورات التدريبية، إضافة الى رفع مستوى أدائهم وكفاءتهم بحيث يتواءم مع التطورات والتغيرات الراهنة في أنظمة العمل الحديثة والمتمثلة في المحاضرات وورش العمل والرماية السنوية وتمارين اللياقة البدنية، مبينا أن عناصر ضباط وأفراد شرطة أم القيوين تميزوا بابتكارات عديدة، منها (منظار الضباب والواقع الافتراضي) و(الخوذة الذكية) و(طائرة بدون طيار) تهدف الى تصوير موقع الحادث أو أي حادث آخر، كما وضعت القيادة خطة استهدفت تركيب أجهزة الرادارات بالطرق التي تشهد حوادث مرورية كثيرة وتجاوزات في السرعات المسموح بها، وشهدت الإمارة اتساعا في الطرق، فتم تركيب الرادارات في بعضها، وهناك دراسة لبعض الشوارع الجديدة مثل شارع الشيخ أحمد بن راشد المعلا وغيره بهدف تركيب الرادارات. وتالياً الحوار:

ما تقييمكم للوضع الأمني في إمارة أم القيوين؟

الحالة الأمنية في أم القيوين مستقرة، وذلك وفقا للمؤشرات التي تقاس من قبل وزارة الداخلية، حيث حقق مؤشر الشعور بالأمن والأمان نسبة 100 % خلال العامين 2016 –2017، وذلك بفضل التعاون المشترك مع الشركاء الاستراتيجيين، فيتم التصدي للظواهر السالبة، كما توجد دوريات أمنية تعمل على مدار 24 ساعة –خصوصا –في الامتدادات الجديدة.

مكافحة

وتحرص القيادة العامة لشرطة أم القيوين على توعية وتحسين مستويات الحس الأمني لدى الأفراد على نحو تعزيز حالتي الاطمئنان والأمان التي يعيشها المجتمع، فالجريمة في حال تطورها نوظف كافة الإمكانات المتاحة لمكافحتها والقضاء عليها، وتعد التوعية أحد الأساليب التي تسهم إلى حد كبير في التقليل من نسب الجريمة مع مراعاة زيادة عدد السكان والمناطق المستغلة من عام إلى آخر.

ما أبرز أسباب الحوادث المرورية التي وقعت في الإمارة؟

إن معظم الحوادث المرورية التي تقع على الطرق الداخلية والخارجية يعود سببها إلى عدم الانتباه وانشغال قائد المركبة في التحدث بالهاتف وكتابة الرسائل النصية المختلفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى الانحراف المفاجئ والسرعة الزائدة، وفي هذه الحال يصبح تركيز السائق بعيدا عن الطريق، وبالتالي يفقد السيطرة على المركبة ويتسبب في وقوع حوادث مميتة وبليغة تؤدي بحياة مستخدمي الطرق من خلال انحراف المركبة بصورة مفاجئة عن الطريق، كما أن الحكومة الرشيدة وفرت جميع سبل الراحة والأمان لأبنائها المواطنين والمقيمين، من خلال إنشاء الطرق الجديدة والمعبدة، وتطوير وإعادة تأهيل الطرق القديمة بمواصفات عالية الجودة من أجل الحفاظ على سلامة الجميع من الوقوع في الحوادث المرورية، كما أن إدارة المرور والدوريات تعمل على نشر الثقافة المرورية بين مستخدمي الطريق وأفراد المجتمع، الأمر الذي يسهم بشكل كبير في الحد من وقوع الحوادث المرورية المميتة، كما أنها مستمرة في تنفيذ حملات التوعية على الطرق الداخلية والخارجية للإمارة، وذلك عبر وسائل التواصل الحديثة المختلفة وتوزيع كتيبات إرشادية حول مخاطر استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، وما قد يسببه من حوادث مرورية، وعلى السائقين أن ينتبهوا من ارتكاب تلك المخالفات، والتي تترتب عليها عقوبة 800 درهم غرامة وتسجيل 4 نقاط مرورية.

السرعة الزائدة تسبب حوادث مميتة فما دوركم للحد منها؟

السرعة الزائدة والانحراف المفاجئ هما من أهم أسباب وقوع الحوادث؛ لذلك تم تكثيف الدوريات المرورية على كافة طرق الإمارة، إضافة الى تخفيض سرعة ضبط الرادار على شارع الاتحاد من 120 كم في الساعة إلى 80 كم في الساعة، وزيادة عدد الرادارات وعمل مطبات لحماية المشاة من التعرض لحالات الدهس، كما أن هناك تنسيقا في هذا الشأن مع وزارة تطوير البنية التحتية بخصوص الطرق، كما أن هناك برامج وحملات توعية تنفذها إدارة المرور والدوريات لتوعية السائقين والحد من الحوادث –خصوصا –أولئك الذين يقودون بسرعات عالية.

تعليم متكامل

المعاهد المرورية التي تم إنشاؤها في أم القيوين هل ساهمت في تقليل الحوادث المرورية؟

ساهمت تلك المعاهد المعتمدة في الحد من الحوادث المرورية، حيث تعمل وفق منظومة تعليمية متكاملة في تدريب الذين يرغبون في الحصول على رخصة القيادة ضمن برنامج تعليمي متكامل يمر بعدد من المراحل، منها التدريب النظري العملي على أيدي مدربين مؤهلين وحاصلين على شهادات تدريبية لتأهيل السائقين وتعريفهم بقوانين السير والمرور الاتحادي والأنظمة المعمول بها بالدولة، كما أن تلك المعاهد وفرت افضل الإمكانات والتجهيزات لتدريب الطلبة، فهي تضمن السلامة المرورية للطلبة، إضافة إلى توفيرها مركبات لكافة فئات رخص القيادة والقاعات التدريسية المجهزة بالحاسب الآلي لتواكب التطورات، الأمر الذي يلعب دورا كبيرا في رفع مستوى الثقافة المرورية والحد من الحوادث المرورية.

محاضرات دينية

ما البرامج التي تطبق بالمؤسسة العقابية والإصلاحية لدمج النزلاء في المجتمع؟

هناك العديد من البرامج التي يقوم بها فرع الإصلاح والتأهيل لدمج النزلاء في المجتمع، ولعل أبرزها إلقاء المحاضرات الدينية عن طريق الواعظ الديني الموجود بالإدارة، إضافة إلى واعظ آخر من الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بمعدل زيارتين في الشهر لإلقاء المحاضرات الدينية والإصلاحية، كما يتوافر برنامج تحفيظ للقرآن الكريم مرتين في الأسبوع من تنظيم الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، إضافة الى المحاضرات الثقافية مرة بالأسبوع من قبل الخدمات الطبية بالشارقة ومنطقة أم القيوين الطبية وهيئة الأوقاف، إضافة الى الزيارات الأسرية المبرمجة أسبوعيا والاتصال الهاتفي المباشر.

أنشأتم مركزا للدعم الاجتماعي، فما أهدافه؟

إن مركز الدعم الاجتماعي في أم القيوين يهدف إلى إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل والخلافات التي تطرأ على الأسر والأبناء والجيران وطلبة المدارس، فيتم التعامل معها بسرية تامة ودون الحاجة لفتح بلاغ رسمي، حيث إن هناك أشخاصا من الممكن أن يتعرضوا لقضايا مختلفة، منها الابتزاز الإلكتروني والعنف الأسري، يريدون فتح بلاغات ولكن لديهم بعض التحفظات، ولوجود مركز الدعم تولدت ثقة متبادلة بين أفراد المجتمع والمركز، وذلك لكيفية التعامل مع البلاغات التي ترد إليه بطريقة مريحة، ما يضمن الحلول المناسبة للحالات بطريقة سرية، كما أن ما يعده المركز من برامج اجتماعية وتوعوية وزيارات ميدانية مجتمعية يأتي ترجمة للرؤية الاستراتيجية لوزارة الداخلية، وأن تلك البرامج سوف تسهم في غرس ثقافة كيفية التعامل مع القضايا الخاصة لدى جميع أفراد المجتمع وستحقق أهداف الجهات الحكومية في تحقيق الأمن والأمان المستدام.

ما مدى اهتمام القيادة لعامة لشرطة أم القيوين بابتكارات الموظفين والعاملين لديها؟

تولي القيادة العامة لشرطة أم القيوين اهتماما بالغا لكافة الابتكارات المقدمة من عناصرها، إضافة إلى تشجيعها وتبنيها إلى أن ترى النور، وذلك من خلال عرض تلك الابتكارات والمشاركة بها داخليا بالإمارة، وخارجيا في مختلف المعارض، فهناك العديد من الابتكارات قدمها عناصر شرطة أم القيوين، منها (منظار الضباب والواقع الافتراضي) ويهدف إلى تعزيز الأمن والأمان وجعل الطرق اكثر أمانا من خلال ضمان الجاهزية والاستعداد لمواجهة الأحداث عند تغيرات الطقس، وفي مجال التحريات لتحديد التحركات الليلية للأشخاص المطلوبين، إضافة الى ابتكار (طائرة بدون طيار) وهي طائرة بدون طيار تستخدم في حال وقوع الأزمات والطوارئ، كما يهدف الابتكار الى تعزيز الحماية المدنية وجعل الطرق البرية والبحرية أكثر أمنا من خلال تقديم الخدمات الذكية والحديثة لمرتادي البحر أو إصلاح أي عطل طارئ، فهي تحمل 4 كيلوغرامات من الأغراض، إضافة الى تصويرها موقع الجريمة أو أي حادث آخر، والمساعدة في الطرق المزدحمة عند تعطل بطارية السيارة وفي حال الكوارث الطبيعية لتوصيل العلاجات أو حقيبة الإسعاف، وكذلك ابتكار (الخوذة الذكية المكيفة)، فهي تعمل على تقليل حرارة الرأس والاحتباس الحراري الذي قد يتعرض له رجل الشرطة من مهام فض الشغب والحراسات أو استخدامه من قبل رجل المرور وعمال البناء لتعزيز السلامة والحماية المهنية لدى مستخدمي الخوذة.

ما مدى فعالية الربط الإلكتروني بين القيادة العامة للشرطة والمراكز الشرطية في الإمارة؟

wهناك برنامج متكامل يخدم القيادة العامة بشكل كامل باتباع أنظمة خاصة بالإدارة حسب حاجة العمل من خلال البوابة الإلكترونية، وإن معظم المعاملات تتم إلكترونياً وبطريقة أصبحت أكثر سهولة ويسراً عن ذي قبل، وأنه يوجد ربط بين القيادة العامة للشرطة وللمراكز التابعة لها والمربوطة جميعا مع وزارة الداخلية والقيادات العامة، وذلك من اجل تفعيل الأنظمة الوزارية في المراكز ومن ضمنها البرنامج الجنائي الموحد وبرنامج المرور الاتحادي لخدمة المتعاملين، كما تم تفعيل نظام المراسلات الإلكترونية بين المراكز لتبادل المراسلات وتسريع آلية تطبيق الإجراءات.

دور اجتماعي

تلعب الشرطة المجتمعية في أم القيوين دورا اجتماعيا كبيرا تقوم به في الإمارة؛ وذلك من خلال التفاعل مع كافة الدوائر الحكومية والمحلية ومع مختلف الجاليات من خلال المشاركة في الفعاليات التي تنظم بمختلف المناسبات والنشاطات، إضافة إلى العديد من محاضرات التوعية التي تقوم بها - خاصة - محاضرات التوعية داخل المدارس في مختلف مدارس الإمارة، إضافة الى البرامج الاجتماعية والتوعية والزيارات الميدانية، فتأتي كلها ترجمة للرؤية الاستراتيجية للحكومة الاتحادية المتمثلة في توجيهات ودعم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، للجهات الأمنية في الدولة، حيث أسهمت تلك البرامج في غرس ثقافة احترام القانون لدى جميع أفراد المجتمع وحققت أهداف الجهات الحكومية في تحقيق الأمن والأمان المستدام والمواكب لكافة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى أنها تعمل على الحد من سلوكيات الطلبة السالبة من خلال المحاضرات الدورية والمشاركة في البرامج الرياضية والثقافية.

تثقيف

«صيفنا آمن».. دورات تصقل مهارات الطلبة

قال اللواء الشيخ راشد المعلا: إيمانا من القيادة العامة لشرطة أم القيوين بالدور الكبير لعملية التدريب لصقل المهارات وتوجيه الأفكار لخوض بحور الإبداع والتطوير في العمل تم عقد دورات عديدة للطلبة خاصة في فصل الصيف مبادرة (صيفنا آمن)، حيث تعد الإدارة برنامجا خاصا للطلبة في مختلف الإدارات العامة للشرطة من أجل إكسابهم المهارات الإدارية والمكتبية التي تعينهم في حياتهم العملية، كما أن المبادرة استهدفت العام الجاري 70 طالبا وطالبة بهدف تدريبهم في مكاتب الشرطة والدوائر الحكومية والمحلية داخل الإمارة.

أسباب

شرطة أم القيوين: السائقون يتحملون جزءاً كبيراً من الحوادث المرورية

أكدت القيادة العامة لشرطة أم القيوين بأن السائقين يتحملون جزءا كبيرا من المسؤولية تجاه أنفسهم وغيرهم أثناء القيادة.

مشيرة إلى أنه بلغ عدد الحوادث المرورية التي وقعت في الربع الأول من العام الجاري 31 حادثا مروريا نتج عنها 25 إصابة مختلفة، كما بلغ عددها خلال العام الماضي 51 حادثا نتج عنها 84 إصابة بليغة ومتوسطة وخفيفة، كما تم سحب ما يقارب 200 رخصة قيادة لسائقي الشاحنات في 2017 نتيجة للتجاوز الخاطئ للسائقين، كما أن المخالفات الحضورية والغيابية في ذات الفترة بلغت 181 ألفا و260 مخالفة، وإن 85% من الحوادث المرورية سببها السائقون، وما تبقى توزعت على المركبات والطرق والعوامل الطبيعية.