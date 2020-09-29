رئيس الدولة ينعى أمير الكويت ويعلن تنكيس الأعلام والحداد 3 أيام

المصدر: وام

نعى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ببالغ الحزن و الأسى أخاه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة الذي وافته المنية .. داعيا سموه المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته و أن يلهم دولة الكويت وشعبها و آل الصباح الكرام جميل الصبر والسلوان.

وأصدرت وزارة شؤون الرئاسة البيان التالي ..

" بسم الله الرحمن الرحيم .. بقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره ينعى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " المغفور له صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه.

إننا في دولة الإمارات فقدنا برحيل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح زعيما من أبرز أبناء الأمتين العربية و الاسلامية أعطى الكثير لشعبه و أمته و دافع عن قضايا العروبة و الإسلام بصدق و إخلاص، وكان من رواد العمل الخليجي المشترك وأسهم مع إخوانه القادة في تعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وإذ نعرب عن خالص تعازينا لآل الصباح الكرام و لشعب دولة الكويت الشقيقة في الفقيد الكبير صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، فإننا نؤكد ثقتنا الكاملة في نفاذ بصيرة و صلابة و قدرة شعب دولة الكويت و قيادته الحكيمة كعهدنا بها على إكمال المسيرة المظفرة لفقيد الأمة في خدمة قضايا أمته والنهوض بمسيرة العمل العربي المشترك".

ونوه سموه بمناقب الفقيد في مجال العمل الإنساني وجهوده في تقريب وجهات النظر بين الأشقاء حيث عمل دون كلل على تقوية البنيان العربي وتعزيز تماسكه مؤكدا أن الأمتين العربية و الإسلامية فقدتا قامة كبيرة و قيادة تاريخية لم تتوان عن خدمة قضايا أمتها حتى آخر لحظة من حياتها.

وقد أمر صاحب السمو رئيس الدولة بإعلان الحداد لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم و تنكيس الأعلام خلالها على جميع الدوائر الرسمية داخل الدولة والسفارات والبعثات الدبلوماسية لدولة الامارات في الخارج.

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