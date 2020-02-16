شرطة دبي تدعو إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة في الضباب

المصدر: البيان الإلكتروني

ناشد العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي مستخدمي الطريق بتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة في أوقات الضباب والالتزام بقواعد الأمن والسلامة، مؤكداً ضرورة خفض السرعات أثناء القيادة في هذه الظروف بسبب عدم وضوح الرؤية.

ولفت إلى أن مرور دبي كثفت من تواجد دورياتها في الشوارع الخارجية لغرض التنبيه على السائقين بتخفيف السرعات، وكذلك القيام بعملية مسح على طول امتداد تلك الشوارع لمنع وقوف المركبات على كتفي الطريق، والعمل على إبعادها إلى خارج حرم الطريق بعيداً عن مسار السيارات لمنع تعرضها للحادث، منوهاً بكثرة الحوادث التي تقع نتيجة توقف المركبات على جانب الطريق.

وأضاف: قامت الدوريات المرورية بالإشراف على تحويل حركة الشاحنات إلى الاستراحات المخصصة لها، ومنعها من السير خلال أوقات الضباب لتلافي المخاطر التي قد تسببها الشاحنات نتيجة القيادة ببطء.

ونوه مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي إلى الإجراءات الواجب اتباعها خلال القيادة في أوقات الضباب، ومنها خفض السرعة وترك مسافة كافية بين المركبات أكبر من المسافة الاعتيادية، وتجنب محاولة تجاوز المركبات الأخرى، وتجنب تغيير المسارات إلا في حالة الضرورة مع الالتزام بالإشارات الدالة للانعطاف، وكذلك عدم استخدام الأضواء العالية التي تعيق الرؤية للسائقين الآخرين، وعدم استخدام الإشارات الأربعة أثناء القيادة، وعدم الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة، وتجنب الوقوف وسط الطريق في حال التعرض لحادث بسيط.

وطالب العميد سيف المزروعي، السائقين باتباع النصائح والإرشادات التي تطلقها الجهات المعنية في الدولة لتصبح طرقنا آمنة، متمنياً السلامة للجميع.