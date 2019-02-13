محمد بن زايد يبحث مع رئيس رواندا علاقات التعاون والصداقة

المصدر: دبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في دبي، أمس، بول كاغامي، رئيس جمهورية رواندا الصديقة، الذي يزور الدولة للمشاركة في فعاليات القمة العالمية للحكومات.

ورحب سموه، في بداية اللقاء، بالرئيس الرواندي والوفد المرافق، وبحث معه علاقات التعاون والصداقة وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتنموية والطاقة.

وتم، خلال اللقاء، استعراض الفرص والإمكانات المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي وتنميته، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين للوصول بالعلاقات إلى مستويات متقدمة تخدم المصالح المتبادلة. وتناول الجانبان الحديث عن أهمية القمة العالمية للحكومات ودورها في طرح أفكار نوعية تسهم في استشراف المستقبل، وتساعد حكومات العالم وشعوبها على التعامل مع مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

إضافة إلى إمكانات وآليات تسخير التقدم التقني في تحقيق التنمية المستدامة، خاصة في الدول الأفريقية وفرص الاستفادة من التجارب العالمية الرائدة في عمل الحكومات.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.