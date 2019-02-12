محمد بن راشد يطلع على إبداعات فنية إماراتية شملها مقر القمة العالمية للحكومات

المصدر: وام

اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، على بعض الأعمال الإبداعية التي شارك بها "براند دبي"، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي في الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات التي عقدت أعمالها على مدار ثلاثة أيام في دبي بمشاركة دولية واسعة النطاق ضمت أكثر من 140 دولة.

وتوقف سموه عند عمل إبداعي بعنوان "الحُكم المُعلَّق" للفنانة الإماراتية الشابة شمّا العامري يتناول قيمة "التسامح" التي تعد من المكونات الأساسية للنسيج المجتمعي الإماراتي ومنظومة القيم التي تتبناها الدولة وتعمل على نشرها ما حدا بالقيادة الإماراتية الرشيدة إلى إعلان 2019 عاما للتسامح.

العمل، عبارة عن تكوين ذي حركة ميكانيكية يغير موقع حرف الكاف في كلمة "تفكير" لتصبح "تكفير"، يرمز للخط الدقيق الفاصل بين التسامح والوسطية والاعتدال من جهة وبين العنف والفكر المتطرف الذي بات خطراً يحيق بالعالم أجمع من جهة أخرى.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن تقديره للفكر المبدع لبنات وأبناء الإمارات، لاسيما تلك الأفكار التي تتفاعل مع المجتمع وتؤثر فيه إيجابا وتسهم في نشر قيم السلام والتسامح والاعتدال والانفتاح الواعي على الآخر، وتخدم في استيعاب مدى الحاجة التي يشعر بها العالم الآن لإيجاد جسور أكثر فعالية للتواصل البنّاء بين الناس على تنوع خلفياتهم الثقافية ومعتقداتهم الدينية.