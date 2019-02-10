محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء باكستان

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في دبي عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة الذي يزور البلاد حاليا.

ورحب سموه برئيس الوزراء الباكستاني وبحث معه علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين وسبل دعمها وتطويرها من أجل تحقيق المصالح المشتركة.

كما جرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون القائمة بين البلدين في الجوانب السياسية والاقتصادية والتنموية وسعي البلدين الى تنميتها الى آفاق أوسع وأرحب.

وأعرب سموه عن سعادته بتطور ونمو العلاقات بين البلدين بفضل الحرص المشترك على تنويع وتوسيع هذه العلاقات لتشمل المجالات كافة.

كما جرى خلال اللقاء..تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية وتطورات الأحداث في المنطقة إضافة الى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في استقبال دولة عمران لدى وصوله في وقت سابق اليوم المطار الاميري بدبي.

حضر اللقاء والاستقبال .. معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وحمد عبيد ابراهيم سالم الزعابي سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية.

كما حضر من الجانب الباكستاني.. مخدوم شاه محمود قريشي وزير الخارجية وأسد عمر وزير المالية وفؤاد تشودري وزير الإعلام والإذاعة وسيد علي حيدر زيدي وزير شؤون البحرية.