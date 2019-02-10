محمد بن راشد يستقبل عدداً من القادة والمسؤولين المشاركين في القمة العالمية للحكومات

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في فندق النسيم في مدينة جميرا صباح اليوم عددا من رؤساء الدول والحكومات والقيادات السياسية والاقتصادية المشاركين في أعمال القمة العالمية السابعة للحكومات المنعقدة في مدينة جميرا.

فقد استقبل سموه بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ريك بيري وزير الطاقة الأمريكي والوفد المرافق الذي تبادل وصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الحديث حول علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية على مختلف المستويات خاصة في مجال الطاقة وتقنياتها.

وقد أشاد الوزير الأمريكي باستضافة دولة الإمارات لهذا التجمع العالمي الكبير الذي يلتقي فيه نخبة من صناع القرار العالميين والخبراء والمفكرين والباحثين في رحاب مدينة دبي مدينة السلام والتعايش من أجل تبادل الأفكار والخبرات التي تؤثر إيجابا في تطوير أداء الحكومات وإسعاد الناس لاسيما في البلدان التي تحتاج إلى ذلك التطوير والأفكار الخلاقة.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بحضور ولي عهده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الرئيس محمد ولد عبد العزيز رئيس جمهورية موريتانيا الإسلامية والوفد المرافق.

وقد رحب سموه بالرئيس الموريتاني وتباحث معه حول مجمل العلاقات الثنائية والعلاقات العربية - العربية وسبل تعزيز التنسيق العربي بين الدول الشقيقة بما يحقق مصالح الشعوب العربية القومية والوطنية.

وقد شكر الرئيس ولد عبد العزيز صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على دعوته الكريمة لحضور القمة العالمية للحكومات التي وصفها فخامته بالملتقى الدولي الذي يبحث فيه المشاركون في إيجاد أفضل السبل وتبني الأفكار البناءة من أجل سعادة الإنسان وتطوير المجتمعات في شتى الميادين.

واستقبل صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بحضور ولي عهده، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة وانغ جيجانغ وزير العلوم والتكنولوجيا الذي نقل إلى سموه تحيات رئيس مجلس الدولة الصيني ورئيس الجمهورية وتمنياتهما لدولة الإمارات قيادة وحكومة النجاح في مساعدة بعض الدول في إقليم العالم الثالث على التقدم في قطاع التطوير الحكومي واللحاق بركب الدول التي سبقتها في توظيف المعلوماتية في إسعاد مجتمعاتها وتوفير الحياة السعيدة لأفرادها.

وإلى ذلك فقد رحب سموه بالمبعوث الصيني وأبلغه تحياته الشخصية إلى رئيس مجلس الدولة ورئيس الجمهورية في جمهورية الصين الشعبية التي وصفها سموه بالبلد الصديق، مشيدا سموه بعظمة الاقتصاد الصيني والتطور الهائل الذي حصل في جميع القطاعات خاصة التقنية ووضعت الصين في المرتبة الثانية عالميا لجهة الاقتصاد القوي والتكنولوجيا المتقدمة.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الرئيس جورجي راتاس رئيس وزراء جمهوريا إستونيا والوفد المرافق الذي تجاذب وسموه أطراف الحديث حول إمكانية تطوير آفاق التعاون بين دولة الإمارات وإستونيا في شتى الميادين، إذ أعرب رئيس الوزراء الضيف عن رغبة حكومة بلاده في الاستفادة من خبرات دولة الإمارات وريادتها في موضوع الذكاء الاصطناعي على مستوى المنطقة، مشيرا إلى التقدم الكبير الذي تشهده دولة الإمارات عموما ودبي على وجه الخصوص في قطاع التكنولوجيا والابتكار والتطور الإداري والحكومي.

واستقبل صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحضور ولي عهده، البروفسير كلاوس شواب المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" الذي أشاد بتطور فعاليات القمة العالمية للحكومات والشهرة الواسعة التي اكتسبتها على مدى سبعة أعوام خلت ما جعل المنظمين والقائمين على هذه القمة وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يفكرون ويبحثون عن مواضيع وقضايا يتم طرحها للنقاش وتبادل الأفكار والتجارب بين المشاركين وفي أروقة الاجتماعات.

وأشاد البروفسير شواب بالجهود العظيمة التي تقف وراء تنظيم هذا التجمع الدولي الفريد من نوعه وتوفير أقصى درجات الراحة للمشاركين من جميع الثقافات والجنسيات والتخصصات.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الرئيس سعد الحريري رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية الشقيقة والوفد المرافق الذي شكر سموه على دعوته الكريمة لحضور القمة التي تحتضنها دبي مدينة التلاقي والحب والسعادة.

وإلى ذلك فقد رحب سموه برئيس الوزراء اللبناني والوفد المرافق وهنأه على تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة متمنيا سموه له ولحكومته النجاح في إنجاز المشاريع والخطط التنموية التي تعود بالخير والمنفعة والاستقرار على لبنان وشعبه الشقيق.

واستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم كريستين لاغارد المدير العام لصندوق النقد الدولي التي أشادت بتماسك الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات والنمو المطرد الذي يشهده مع قطاع المال والأعمال.

كما أشادت لاغارد بالخطط الناجحة لتمكين المرأة الإماراتية ودعمها وتشجيعها حتى استطاعت بكفاءتها وثقة قيادتها بها تبوؤ المناصب العليا في القطاعين العام والخاص وباتت تشارك الرجل في رسم وتنفيذ البرامج والخطط التنموية التي تضعها قيادة دولة الإمارات من أجل تطوير حياة الإنسان وتوفير أرقى سبل العيش لمجتمعها بكافة شرائحه.

حضر المقابلات .. سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس القمة العالمية للحكومات ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي إلى جانب عدد من الوزراء المرافقين للضيوف كرؤساء بعثات شرف.