تغطية مباشرة لأعمال القمة العالمية للحكومات في دورتها السابعة .. تابعونا

المصدر: دبي - راضية خداش، بيان السطري ، حصة المنصوري

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، انطلقت قبل قليل ، أعمال الدورة السابعة من القمة العالمية للحكومات،بمشاركة 4000 مسؤول من 140 دولة بينهم 600 خبير من مستشرفي المستقبل والمتخصصين ، و أكثر من 120 رئيساً ومسؤولاً في شركات عالمية بارزة .

وتتوزع أعمال القمة على أكثر من مئتي جلسة حوارية رئيسة وتفاعلية تتناول القطاعات المستقبلية الحيوية، ضمن 7 محاور رئيسة، تعالج مستقبل التكنولوجيا وتأثيرها في حكومات المستقبل، ومستقبل الصحة وجودة الحياة، والبيئة والتغير المناخي، والتعليم وسوق العمل ومهارات المستقبل، والتجارة والتعاون الدولي، والمجتمعات والسياسة، والإعلام والاتصال بين الحكومة والمجتمع، وذلك ضمن أهدافها الساعية إلى إحداث تحول نوعي في الوعي والأداء الحكومي.

وسنقدم لكم هنا وعبر منصاتنا على شبكات التواصل الاجتماعي تغطية حصرية ، مبشارة ، وشاملة لأعمال القمة التي تستمر على مدى ثلاثة أيام .

أجواء ماقبل الانطلاق

مباشر.. أجواء ما قبل انطلاق #القمة_العالمية_للحكومات حيث بدأ توافد الزوار والمشاركين والإعلاميين

https://t.co/QTtvn3keVy — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 10, 2019

معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس القمة ييدشن أعمال القمة و البروفيسور كلاوس شواب المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» يلقي كلمة الافتتاح

افتتاح أعمال #القمة_العالمية_للحكومات بكلمة لمعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس القمة و كلمة للبروفيسور كلاوس شواب المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس».@WorldGovSummit pic.twitter.com/Se1hgl6r2S — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 10, 2019