تغريدات متنوعة على مواقع التواصل.. نجوم الإمارات يحتفون بيوم العلم

المصدر: دبي ـ غسان خروب

الفنانة أحلام كانت في مقدمة نجوم الإمارات الذين احتفلوا بيوم العلم، حيث غردت على تويتر قائلة: «في يوم العلم نحتفي برمز وحدتنا وسيادتنا، وتصدح الحناجر بحب الوطن والفخر بقيادته.. بقلوب متحدة ونابضة بحبه، نقف لتحية علم الدولة، مستشعرين جهود القائد المؤسس لبناء دولة حديثة، شامخة اقترنت رايتها دائماً بالخير والعطاء والتسامح». بينما كتب الفنان حسين الجسمي:

«نفخر ونعتز بعلمنا، راية العز والمجد والفخر والعزم». أما عيضة المنهالي، فبادر إلى نشر النشيد الوطني بصوته، عبر حسابه على «إنستغرام»، حيث لقي تفاعلاً كبيراً من جمهوره، بينما غردت بلقيس بالقول: «يوم العلم سنرفعه عالياً دوماً ليبقى شامخاً»، ومن جانبه، نشر الفنان حبيب غلوم مجموعة مقاطع مصورة وثق فيها لحظة رفع العلم داخل المجتمع السكني الذي يعيش فيه.

مشهد مغاير

على الصعيدين العربي والخليجي، كان المشهد على التواصل الاجتماعي مغايراً، حيث ضجت أروقتها بأخبار إصابات النجوم بفيروس كورونا، وعلى رأسهم كانت الفنانة البحرينية شيماء سبت التي انضمت إلى قافلة الفنانين المصابين بفيروس كورونا، وهو ما أكدته من خلال فيديو نشرته على حسابها في «إنستغرام»، قالت فيه:

«خضعت لفحص (كوفيد – 19) وللأسف ظهرت النتيجة إيجابية. الحمد لله على حال، اللهم لا اعتراض كل ما أحتاجه دعاكم». وما إن أسدل مهرجان الجونة السينمائي ستائره خلال الأسبوع الماضي، حتى كان فيروس كورونا المستجد في مواجهة عدد من النجوم العرب، حيث توالت الإعلانات بعض النجوم عن إصابتهم بالفيروس، ومن بينهم الفنانة إسراء عبد الرحمن، والمغني ويجز.

وكذلك ريم العدل، ونشوى مصطفى التي طلبت من جمهورها عبر الفيسبوك الدعاء لها، واصفة المرض بأنه «ألم رهيب»، حيث كتبت على الفيسبوك: «احذروا.. كورونا عادت بشدة، ألم رهيب.. ربنا لا يكتبه لعدو ولا حبيب.. ربنا يحافظ عليكم.. ادعو لي». وفي الوقت نفسه، سرت في أروقة التواصل الاجتماعي توقعات بأن تشهد الأيام المقبلة ارتفاعاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا بين النجوم.

إصابات

وفي السياق ذاته، كان وليد الحلاني، نجل الفنان اللبناني عاصي الحلاني، قد كشف أخيراً عن إصابته وعائلته بأكملها بفيروس كورونا، مؤكداً أنه هو الذي نقل العدوى لهم، بعد عودته من إحدى الدول التي تعاني من انتشار الفيروس، موضحاً أن عائلته استطاعت أن تتجاوز الموضوع وأن تتعافى من المرض.

والأمر كذلك انسحب أيضاً على الفنانة السورية سلافة معمار، التي أكدت هي الأخرى اصابتها بالفيروس، مؤكدة «تعافيها منه»، وقالت: «الحمد لله كانت خفيفة وقطعت على خير»، كما انضمت إلى القائمة أيضاً الفنانة زينب غريب، إحدى نجمات مسلسل بـ«100 وش»، والتي أعلنت عبر «ستوري إنستغرام» إصابتها بالفيروس، وطلبت من مخالطيها، الخضوع للفحص.

ومع توالي الإصابات بالفيروس بين النجوم الذين شاركوا في مهرجان الجونة السينمائي، بادرت الفنانة بشرى، بصفتها مدير العمليات في المهرجان، وأحد مؤسسيه، إلى الدفاع عنه لتلقي المسؤولية على وزارة الصحة المصرية، وفي الوقت ذاته، تحولت بشرى إلى نجمة اختتام المهرجان وذلك بعد احتفالها بخطبتها إلى سالم هيكل، مدير عام مبيعات بيجو مصر.

حيث أظهرت مقاطع مصورة على «التواصل الاجتماعي» إتمام حفل الخطبة على السجادة الحمراء، حيث تولى الفنان خالد الصاوي مهمة «وكيل العروس»، فيما بدا الحفل مفاجأة بالنسبة لبشرى. الفنان السوري قصي خولي، فكشف عن استعداده لإطلاق أغنية راب جديدة رفقة صديقه المغني إسماعيل تمر، موضحاً أن الأغنية تحمل عنوان «القصة كلا».

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