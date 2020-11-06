مواطنون: قسم الولاء يجعلنا أمام مسؤوليات كبيرة اتجاه وطننا الغالي

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

يدرك مواطنو دولة الإمارات بأن قسم الإخلاص والولاء للوطن ليس مقتصراً على الجنود الأبطال، فالجميع مسؤولون أن يكونوا مخلصين لدولة الإمارات ولقيادتها الرشيدة وليس هذا فحسب، إذ أكدوا على تحملهم لمسؤولية القسم في حياتهم عموماً، وفي تربية أبنائهم، وفي مقر عملهم، وتقديم أسمى معاني الإخلاص والولاء لوطنهم الغالي. معاهدين القيادة على العمل بإخلاص، وتحقيق الإنجازات، وتجسيد روح التلاحم والعشق للإمارات.

ولاء

قال راشد محمد سعيد الكعبي: " إن أول شأن لقيام الأوطان هي كلمة قَسم يقدمها الشعب للوطن وللقيادة بالولاء والاستمرار في البناء والدفاع عن كل شبر منه، وفي الإمارات يبقى قَسم الولاء رابطا أصيلاً، وأضاف: إن كل من يعيش اليوم في هذه الدولة من المواطنين والمقيمين يعلمون أن غرس محبة الإمارات وقادتها وشعبها في النفوس هو السبيل نحو المحافظة على كيان السفينة.

رمز

وأوضح محمود سالم القبيسي بأنه تتجسد معاني الولاء والانتماء لدولة الإمارات وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في قسم الولاء للدولة الذي يؤديه جميع أفراد الوطن بلا استثناء .

وذلك على اختلاف أعمارهم وأماكنهم. وأضاف القبيسي: وتجدر الإشارة إلى أن القسم يعتبر واحداً من رموز دولة الإمارات الوطنية فمعه يتجدد العهد بحماية الاتحاد واحترام الدولة والإخلاص في القول والفعل.

فما تعلمته من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أن الإنسان لا يُقاس بفصله وحسبه، وإنما بمدى الإنجازات، وتفانيه في خدمة الوطن. ويحرص القبيسي كشاب مواطن على تأدية جميع المهام والمسؤوليات الموكلة إليه في مقر عمله بإخلاص، ليقينه التام بأن هذا يتمثل في دوره اتجاه وطنه، والسعي لخدمته ورد الجميل له.

حرص

وأوضح سعيد القبيسي بأنه يحرص بإخلاصه لكلمات قسم الدولة في إعلاء اسم الإمارات أينما ذهب، سواء كان داخل الدولة أو خارجها، وأن يضع نفسه وأبناءه في خدمة دولة الإمارات وقيادتها في كل الأوقات، إلى جانب غرس الكثير من القيم النبيلة والسامية في صغاره لاسيما الصدق والإخلاص والمثابرة، والمواطنة الصالحة، وتربيتهم على معاني التعبير عن الانتماء وحب الوطن، والتعامل الحسن مع الناس باختلاف أديانهم وثقافاتهم. وأضاف:

والذي أود التنويه إليه بأن كل مواطن يتحمل أمام الله تعالى مسؤولية هذا القسم، وأن يخلص في أداء واجباته ومهامه على أكمل وجه.

إنجازات

وأشار حارب بالحايمة الظاهري إلى أن قسم الولاء للوطن يجعل كل مواطن يحرص على تحقيق إنجازات وريادة الدولة، وتجسيد قيم الولاء والانتماء للوطن، والحب والوفاء لهذه الأرض الطيبة والمعطاءة، إلى جانب التعبير عن الولاء للقيادة الرشيدة، والتعبير أيضاً عن الفخر والاعتزاز بالانتماء إلى الوطن الغالي.

وشدد على أنه بفضل عزيمة وإصرار عيال زايد أصبحت الإمارات نموذجاً للدولة العصرية ومحط أنظار العالم، وذلك بفضل التزامهم بمعاني كلمات القسم، والحرص في المقابل على تحقيق رفعة الوطن وريادته في شتى المجالات، والتأكيد على مواصلة مسيرة الوطن الحافلة بالنجاحات المحلية والعالمية.

عزيمة

وقالت ندى الكتبي: نعشق قسم دولتنا فهو يبث فينا عزيمة البذل والعطاء، وإرادة الروح الوطنية العالية، حفاظاً على منجزات وطنية وتنموية تتحقق على أرض الواقع بالطموح. ونحن بلا شك نجدد عزمنا على مواصلة مسيرة العمل والعطاء في سبيل رفعة الوطن وتقدمه. لا سيما أن العلو والسمو هو منهج الإمارات للريادة في كل مجالات التقدم. راجية الله العلي القدير أن يحفظ الوطن والقيادة الرشدة والشعب المخلص.

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