عضوات في «الوطني»: يوم العلم تجسيد للرفعة والشموخ والوحدة

المصدر: دبي - نورا الأمير

أكدت عضوات في المجلس الوطني الاتحادي أن الاحتفال بيوم العلم هو احتفال يرمز إلى الرفعة والشموخ والوحدة والانتماء للدولة وقيادتها الرشيدة.

ووجهت العضوات التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة مرور 16 عاماً على توليه مقاليد الحكم، ولشعب الإمارات الذي يعكس بفرحه مشاعر التلاحم الوطني في أبهى صورها.

وقالت ناعمة الشرهان: إن يوم العلم مبادرة وطنية تعكس ثقافة واحترام العلم وبيان قدسيته بصفته رمزاً لسيادة الدولة ووحدتها، ورمزاً للوطن والانتماء له، مشيرة إلى أن القيم الأساسية المكتسبة في هذا اليوم الغالي على القلوب تتمثل في التأكيد على أن علم دولة الاتحاد هو الهوية الأساسية لها وتأكيد التعايش السلمي المشترك بين أبناء الوطن والمقيمين على أرضه، وبأن شعب الإمارات متوحد في ولائه لقادته وحبه لوطنه.

ولاء

وأكدت كفاح الزعابي عضو المجلس الوطني الاتحادي أن يوم العلم هو يوم نجدد فيه العهد على الولاء والسمع والطاعة، يوم نعلم فيه أبناءنا أن للوطن حرمه، ولرموزه حرمه، ولعلمه حرمه، يوم نغرس فيه في قلوبهم وعقولهم أن الإمارات سور يحميهم وسارية العلم سماءٌ تظلهم فليعيشوا بعزة وكرامة. لأنهم أبناء هذا البلد وليسهموا في رفعته ونهضته فبهم ستبقى الإمارات شامخة بأبنائها المخلصين عاماً بعد عام وليبقى شموخ العلم.

من جانبها اعتبرت عائشة محمد سعيد الملا الاحتفال بيوم العلم «مناسبة ذات قيمة وطنية مهمة» لاسيما لمن عاصروا قيام دولة الاتحاد وارتفاع علم البيت متوحد شامخاً في السماء، مشيرة إلى أن الإمارات تحتفي بهذا اليوم الغالي على القلوب مستذكرة بفخر كافة الإنجازات والتطورات التي حققتها في شتى المجالات بفضل إخلاص وعزيمة أبنائها التي لا تلين والرؤية الحكيمة لقيادتها الرشيدة.

وأضافت أن تنمية الحس الوطني في نفوس أبنائها شكل على الدوام أولوية قصوى لديها، ومبدأ لا يمكن الحياد عنه لأن الانتماء والالتفاف حول الوطن هو العنوان العريض للسادة الوطنية.

اعتزاز

ووصفت جميلة المهيري يوم العلم بأنه يوم الفخر والاعتزاز والتعبير عن الامتنان والسعادة بالقيادة والوطن والإنجازات التي عمت العالم بإنسانيتها، ووصلت الفضاء بطموحها.

وأضافت هو يوم التلاحم بين الشعب والقيادة الرشيدة، هو يوم التعبير عن حبنا وولائنا ووفائنا لقيادتنا الرشيدة التي وضعت المواطن والمقيم وسعادته ورفاهيته في أعلى أولوياتها، مشيرة إلى أنه يوم تقديم الشكر والامتنان للدولة والقيادة التي وفرت للمواطن البيئة المرفهة التي يحلم بها كل إنسان، وفرت السكن والتعليم والوظيفة، والأهم وفرت الأمن والأمان والتعايش السلمي المتسامح لأكثر من 200 جنسية مختلفة.

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