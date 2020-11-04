مديريات شرطة أبوظبي تحتفي بيوم العلم

المصدر: أبوظبي - البيان

احتفلت مديريات شرطة العاصمة والعين والظفرة والمناطق الخارجية وترخيص السائقين والآليات في شرطة أبوظبي بيوم العلم ورفعته عالياً خفاقاً على ساريات الأعلام بمبانيها الرئيسية.

كما رفع قسم الموروث الشرطي بإدارة المراسم والعلاقات العامة علم الدولة خفاقاً عالياً فوق سارية قلعة المربعة تجسيداً لمشاعر الوحدة والسلام بين أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز الشعور بالانتماء للوطن واعتزازاً بالإنجازات والتاريخ المشرف لشرطة أبوظبي.

وثمن مديرو المديريات الإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة في كافة المجالات معتبرين يوم العلم مناسبة وطنية عزيزة ترفع بلادنا من خلالها راية شموخنا دائماً بوطن الخير والعطاء، كما أن العلم يعد عنواناً لعزتنا ونقف جميعاً إجلالاً له واعتزازاً وفخراً بمسيرة البناء والإنجاز، في مناسبة غالية نحتفي بها ونفتخر بهويتنا الأصيلة وبموروثاتنا ونحن ملتفون حول قيادتنا الاستثنائية التي لا تدخر جهداً لتحقيق الأمن والاستقرار مجددين العهد والولاء لها وللوطن.

وأعرب منتسبو المديريات والعاملون بقسم الموروث الشرطي عن اعتزازهم بهذه المناسبة الوطنية الغالية والتي تعتبر حدثاً مهماً يعبر عن وحدة الجهود لخدمة الوطن ورفع رايته، ورفع الحس الوطني بين مواطني الدولة، وولائهم وانتمائهم لإمارات الخير والعطاء وقيادتها الرشيدة، وتقديرهم لإنجازات مسيرة التطور التي نقلت دولة الإمارات العربية المتحدة لتأخذ موقعها الريادي المميز على الخارطة العالمية في المجالات كافة.

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