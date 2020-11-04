فندق ونادي ضباط القوات المسلحة یحتفل بیوم العلم

المصدر: أبوظبي ـ البيان

قامت شیخة الكعبي الرئیس التنفیذي لفندق ونادي ضباط القوات المسلحة برفع العلم خلال حفل حضره موظفو الفندق وإدارته.

وقالت شیخة الكعبي تعلیقاً على ھذه المناسبة الوطنية: في كل عام نحتفل بھذا الیوم المھم، حیث نجتمع سویاً لنتذكر الجھود الوطنیة التي بذلھا آباؤنا المؤسسون وما حققوه من إنجازات لأمتنا العظیمة في الوقت الذي نتطلع فیه إلى مستقبل أكثر إشراقاً لتحقیق التنمیة المستدامة بفضل التوجیھات الحكیمة لقیادتنا الرشیدة. وإننا في فندق ونادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي نفخر بانتمائنا إلى التاریخ الغني لدولتنا الحبیبة.

وأضافت أن یوم العلم مناسبة خاصة تتجدد فیھا الروح الوطنیة.

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