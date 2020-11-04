رأس الخيمة تحتفل برفع علم الدولة على الدوائر والمؤسسات

المصدر: رأس الخيمة – البيان

تفاعلت غرفة تجارة رأس الخيمة، مع دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للاحتفال بيوم العلم، الذي يوافق ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم في الدولة، برفع علم الدولة على الدوائر والمؤسسات والمنازل.

حيث شاركت أسرة غرفة التجارة، مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، وأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها، الاحتفاء بهذه المناسبة الغالية.

حيث جرى رفع العلم عند المدخل الرئيس لمقر الغرفة في رأس الخيمة، وحضر مراسم رفع العلم، جميع موظفي الغرفة، وسعيد الصياح النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس إدارتها ومديرها بالوكالة، برهاناً على مدى التزام الغرفة بتطبيق أسس زرع وترسيخ مبادئ حب الوطن والولاء والانتماء لثرى هذا البلد الطيب.

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