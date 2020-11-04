مركز دبي المالي العالمي يحتفل بيوم العَلم

المصدر: دبي - البيان

احتفل مركز دبي المالي العالمي بيوم العَلم الإماراتي تكريماً لجهود الآباء المؤسسين لدولة لإمارات ورؤية قيادتها الحكيمة.

وتولى عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، رفع العلم بحضور كبار الشخصيات من سلطة المركز المالي، وسلطة دبي للخدمات المالية ومحاكم مركز دبي المالي العالمي وبورصة «ناسداك دبي»، وإدارة الجنسية والإقامة وفريق من هيئة الصحة بدبي، تقديراً لإنجازات الإمارات المشرفة ومساهمات المركز المالي في تعزيز مكانة الدولة وجهة رائدة عالمياً للخدمات المالية.

وجدير بالذكر، أن الاحتفاء برفع العلم راعى التعليمات الحكومية والإجراءات الاحترازية والوقائية.

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