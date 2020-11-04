ولي عهد أم القيوين: يوم العهد والوفاء للقيادة

المصدر: أم القيوين - وام

رفع سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين صباح أمس علم الإمارات في حديقة الخور بأم القيوين، بمناسبة يوم العلم.

وقال سموه إنه في يوم العهد والوفاء لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والذي يأتي بمبادرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يتجدد احتفالنا بالرمز الوطني لدولتنا الذي عانق السماء منذ إعلان قيام الاتحاد، ليكون علم دولة الإمارات خفاقاً بالعزة والفخر والريادة، وليجمع أبناء الوطن والمقيمين على أرضها تحت راية التعايش والتسامح والمحبة التي تربط كل من يعيش على أرض الدولة.

وأكد سمو ولي عهد أم القيوين في هذه المناسبة الوطنية على تجديد العهد لقيادتنا الرشيدة بأن نكون الجنود الأوفياء للدفاع عن أمن واستقرار الوطن، وعنصراً فاعلاً في البناء الحضاري ونموذجاً فذاً في العلاقات الإنسانية وتأكيد التسامح والتعايش مع شعوب العالم ونشر مبادئ الثقافة الوطنية في الدولة.

حضر رفع العلم الشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري بأم القيوين، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط العمراني بأم القيوين، واللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين، وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري بأم القيوين، وراشد محمد أحمد مدير التشريفات بالديوان الأميري، وسيف حميد سالم مدير مكتب ولي عهد أم القيوين وعدد من المسؤولين.

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