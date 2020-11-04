محمد بن سعود: يوم العلم مناسبة وطنية استثنائية

المصدر: رأس الخيمة - وام

أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة «أن يوم العلم مناسبة وطنية استثنائية يحتفل فيها شعب دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تتجلى فيها قيم الولاء والانتماء والإحساس العميق بقيمة الوطن ورعايته».

وأشار سموه إلى أن يوم العلم هو يوم الوطن، هو يوم العزة والإباء والفخر الوطني، الذي يعكسه هذا العلم، الذي نعمل جميعاً على الذود عنه في ميادين العز وساحات البطولة والحق والواجب والفخر الوطني.

وقال سمو ولي عهد رأس الخيمة في كلمة «إن يوم العلم الذي يصادف 3 نوفمبر من كل عام يأتي ابتهاجاً بيوم التلاحم الوطني، يوم حب الوطن واحتفاءً بذكرى تولي قائد مسيرة الخير والبناء صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم في البلاد لتتحقق في عهده المزيد من الإنجازات على مختلف الأصعدة لتبقى دولتنا عنواناً للأمجاد، ونموذجاً حضارياً للتقدم والازدهار».

وأشار سموه إلى أن علم الإمارات هو رمز عشق الإمارات التي تسكن القلوب والعقول والأفئدة، عاش علم بلادي شامخاً عالياً، يلامس عنان السماء، ليرسم صورة وطن ولتبقى رايات وطننا عالية بعلا السماء خفاقة قوية كشموخ وقوة أبناء الإمارات الأبي وعاشت الإمارات شامخة مرفوعة الرأس قوية الإرادة بعزم وإرادة قيادتها الرشيدة وأبنائها المخلصين.

وهنأ سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام وشعب دولة الإمارات بمناسبة «يوم العلم» يوم المجد والفخر والعزة.

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