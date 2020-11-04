سهيل المزروعي: إحياء لإنجازات عظيمة

المصدر: (دبي - البيان)

أحيت وزارة الطاقة والبنية التحتية، والمناطق التابعة لها في جميع أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس، مناسبة يوم العلم، استجابة لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، للاحتفال بيوم العلم.

وقال معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية:«إن الاحتفاء بيوم العلم إحياء لإنجازات عظيمة، ومسيرة دولة رائدة عالمياً، ومن خلاله نجدد انتماءنا وولاءنا وشعورنا بحب الوطن، كما يعزز التلاحم والتكاتف الشعبي وقيم الوحدة الوطنية، والتسامح في دولة الإمارات العربية المتحدة».

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