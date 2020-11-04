أحمد بن سعيد: تكريم لرمز وحدتنا

المصدر: دبي - البيان

استجابةً لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، رفع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، علم دولة الإمارات العربية المتحدة أمام مبنى المقر الرئيس للمجموعة احتفالاً بـ«يوم العلم»، بحضور عدد من مسؤولي المجموعة، التي تضم طيران الإمارات ودناتا.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم:«احتفالنا بيوم العلم تكريم لرمز وحدتنا، وتجسيد لسعينا الجاد لبناء دولة أكثر قوةً وازدهاراً. وعلى الرغم من التحديات الناجمة عن الجائحة، فإن توقنا الدائم في مجموعة الإمارات لمواصلة الابتكار والتطوير يدفعنا إلى تحسين الأداء والتحلي بالمرونة وتحقيق مزيد من الإنجازات».

وأضاف سموه:«التزامنا بدعم أمتنا ثابت لا يتزعزع، خصوصاً في هذه الظروف الصعبة. وفي الوقت الذي نحيي يوم العلم، فإننا نحتفل أيضاً بإنجازات دولتنا خلال العام الماضي، بما في ذلك دعمها المجتمع الدولي خلال الجائحة، وإطلاق مسبار الأمل إلى المريخ. نحن مستعدون لمواجهة التحديات والتغلب عليها، وتفاؤلنا بالمستقبل ليس له حدود».من جهة ثانية ، رفع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، علم الإمارات أمام ساحة المبنى 3 في مطار دبي الدولي وذلك احتفالاً بيوم العلم.

حضر الاحتفال عدد من كبار المسؤولين والضباط في الجهات المعنية في مطار دبي الدولي، حيث تم رفع العلم بالتزامن مع تأدية قسم الولاء المسجل مسبقاً تماشياً مع كل الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي.

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