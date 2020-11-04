خليفة بن طحنون يرفع العلم على سارية واحة الكرامة

المصدر: (أبوظبي - وام )

نظم مكتب شؤون أسر الشھداء في ديوان ولي عھد أبوظبي مراسم فعالية «يوم العلم» في واحة الكرامة، حيث قام الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نھيان المدير التنفيذي للمكتب برفع علم الدولة على السارية. وشارك في المراسم التي عزف خلالھا السلام الوطني ممثلو القوات المسلحة ووزارات الدفاع والداخلية والخارجية والتعاون الدولي والقيادة العامة لشرطة أبوظبي ومكتب شؤون أسر الشھداء. وجرت مراسم رفع العلم مع اتباع الإجراءات الاحترازية التي تنفذھا الدولة بسبب الظروف التي فرضتھا جائحة «كورونا». وقال الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نھيان: «إن يوم العلم مناسبة وطنية غالية على قلوبنا جميعاً، تجسد المعاني الحقيقية لحلم الوحدة الذي حققه على أرض الواقع المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نھيان، طيب الله ثراه».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز