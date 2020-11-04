حميد النعيمي: العلم يجسد معاني الوحدة والتمسك بقيم الاتحاد

المصدر: عجمان - وام

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان أن العلم يجسد معاني الوحدة والتمسك بقيم الاتحاد التي أرساها الآباء المؤسسون وتماسك النسيج الاجتماعي في الإمارات والانسجام بين أبناء الوطن من أجل دولتنا واتحادنا ويعزز الشعور بالانتماء للوطن ويرسخ المكانة الرائدة والصورة المشرقة للإمارات التي أصبحت رمزاً للسلام وأيقونة الأمان كما يعد العلم رمزاً للهوية والعزة والكرامة والسيادة والأصالة والشموخ ومظلة الشعب الإماراتي وتعبيراً عن وحدة بلد وجسر الأجيال بين الماضي والحاضر والمستقبل.

مناسبة

جاء ذلك خلال الاحتفال بيوم العلم الذي أقيم عند سارية العلم أمام الديوان الأميري وتحتفل به دولة الإمارات العربية المتحدة في الثالث من شهر نوفمبر من كل عام تزامناً مع الاحتفال بيوم تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» مقاليد الحكم في 3 نوفمبر وهي مناسبة تزيد من ثقافة تقدير العلم باعتباره رمزاً للانتماء لهذه الأرض ولهذا الوطن.

مسيرة

وقد قام سموه برفع علم الدولة على سارية أعدت خصيصاً بمدخل ديوان الحاكم بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي والشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري وحمد راشد النعيمي مدير الديوان وسالم سيف المطروشي نائب مدير الديوان وعبدالله الشرفاء المستشار بديوان الحاكم وحمد بن غليطة السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

وقال سموه إن شعب الإمارات يستذكر خلال احتفاله بـ«يوم العلم» المسيرة الخالدة التي بدأها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والقادة المؤسسون «طيب الله ثراهم» وهي مناسبة لتجديد العهد لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لتبقى راية الوطن نصب أعيننا دائماً ونؤكد عمق انتمائنا ووفائنا لهذا الوطن وفخرنا بإنجازاته وحماية مكتسباته.

وأضاف سموه إن دولتنا اليوم تحت راية علم اتحادنا ووحدتنا تقدم للعالم نماذج غير مسبوقة في التنمية وأمثلة في التميز والنجاح في مختلف المجالات فقد سجلت أرقاماً قياسية وضعتها في صدارة المؤشرات العالمية مع أرقى دول العالم التي جعلت التنمية المستدامة في أولويات سياستها فقد تميزت باقتصاد متطور مزدهر وأوضاع سياسية مستقرة وتنظيمات إدارية وإنتاجية متطورة وانتقلت الدولة بكاملها إلى نمط المدنية والمؤسسات الحديثة.

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