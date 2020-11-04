حمد الشرقي: تجديد للولاء والوفاء لوطننا الكبير

المصدر: الفجيرة ـ وام

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أهمية الاحتفال بيوم العلم، كمناسبة وطنية، تبرز مدى التعاضد والمحبة بين أبناء دولة الإمارات، وفرصة للتعبير عن مشاعر الحب والوفاء الذي يكنه شعب الإمارات لمؤسس دولة الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

إنجازات

جاء ذلك خلال مشاركة صاحب السمو حاكم الفجيرة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، في مراسم «يوم العلم» حيث قام سموه برفع علم الدولة في الساحة الأمامية لقصر الحاكم بمنطقة الرميلة، وذلك على وقع عزف موسيقى النشيد الوطني الإماراتي.

وقال صاحب السمو حاكم الفجيرة: «إن الاحتفال بمناسبة يوم العلم كل عام، يأتي تأكيداً على تجديد الولاء والوفاء لوطننا الكبير، في ظل الإنجازات العظيمة التي تشهدها الدولة على الصعد كافة تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عاقدين العزم على مواصلة مسيرة التنمية التي تقوم على استشراف المستقبل والابتكار وصناعة نهضة حضارية لا تعرف الحدود.

تهنئة

وبهذه المناسبة الغالية، رفع صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود ومواطني الدولة والمقيمين على أرضها.

حضر مراسم احتفالية يوم العلم التي نظمت في إطار تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية، والشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي.

كما حضرها محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري في حكومة الفجيرة، وسالم الزحمي مدير مكتب ولي عهد الفجيرة، وعدد من مديري الدوائر الحكومية في إمارة الفجيرة.

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