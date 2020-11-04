وزارة الدفاع تحتفل بيوم العلم رمز القوة والوحدة

المصدر: (أبوظبي - وام )

احتفلت وزارة الدفاع في أبوظبي بـ«يوم العلم» رمز الهوية الإماراتية، حيث قام مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع برفع العلم أمام مبنى الوزارة بحضور الوكلاء المساعدين وعدد من ضباط ومسؤولي وموظفي الوزارة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية. ويأتي الاحتفال تلبية للمبادرة الكريمة التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث أطلق سموه «يوم العلم» كمناسبة وطنية تزامناً مع الاحتفال بيوم تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم وللاحتفاء بالعلم رمزاً للقوة، وللوحدة، والسيادة، والتلاحم، والانتماء، ليرفرف شامخاً عالياً في كل بيت ومنشأة ومؤسسة في الدولة

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