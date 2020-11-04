زكي نسيبة: يعيش في وجدان كل إماراتي ومقيم

المصدر: (العين – داوود محمد)

نظمت جامعة الإمارات حفلاً مبسطاً بمناسبة يوم العلم حيث أقيمت مراسم رفع العلم بحضور معالي زكي أنور نسيبة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة ومدير الجامعة بالإنابة، وعدد محدود من موظفي الجامعة، والطلبة في ساحة المبنى الهلالي بالحرم الجامعي.

وأكد معالي الدكتور زكي نسيبة:«أن يوم العلم الإماراتي مناسبة سنوية يجدد فيها أبناء الإمارات انتماءهم وفخرهم بعلم الدولة، وتجسد هذه المناسبة قيم الولاء والفخر لقيادة هذا البلد المعطاء والتعبير عن مدى المحبة والاعتزاز بهذا العلم الذي أصبح رمزاً للأمن والسلام، ويعيش في وجدان كل إماراتي وكل من يقيم على أرض الإمارات الطيبة،».

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