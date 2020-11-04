منال بنت محمد: في هذا اليوم نؤكد الولاء للقيادة والانتماء للوطن

المصدر: دبي - البيان

رفعت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وإلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، مؤكدةً سموها رمزية هذه المناسبة التي تؤكد الاعتزاز بالقيم والثوابت الأصيلة لدولة الإمارات والولاء للقيادة الرشيدة والالتفاف حولها لمواصلة مسيرة التقدم والازدهار في شتى المجالات.

تلاحم

وقالت سموها: «إن رفع علم الإمارات عالياً في وقت واحد بجميع المؤسسات والوزارات والهيئات والمدارس، وفوق البيوت والمباني والميادين في وقت واحد يعكس روح التلاحم التي يعيشها أبناء الوطن والمقيمون والاعتزاز بعلم الدولة ورمزيته في التعبير عن وحدة وسيادة الدولة وتنشئة الأجيال الجديدة على التمسك بالقيم الإنسانية والحضارية التي غرسها المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسون وتعزيز الوعي لديهم بقدسية العلم والحفاظ عليه عالياً شامخاً».

وأضافت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم «إن الاحتفال بيوم العلم يمثل دعوة للحفاظ على المكتسبات والبناء عليها لتحقيق مزيد من الإنجازات وصولاً لأهداف خطة الـ50 عاماً القادمة بأن تكون الإمارات في مقدمة دول العالم في المجالات كافة». مضيفةً سموها «إن الإمارات استطاعت في فترة وجيزة، قياساً بأعمار الدول، أن تقدم للعالم تجربة نموذجية في النهضة والتطور والوحدة والتسامح والتعايش بين مواطنين ومقيمين ينتمون لثقافات وجنسيات مختلفة من كل أرجاء العالم، مع الحرص على دعم الجهود الدولية لتحقيق التنمية المستدامة وكل ما فيه مصلحة البشرية مجتمعياً وعلمياً واقتصادياً وإنسانياً».

واحتفلت مؤسسة دبي للمرأة بيوم العلم، وتم رفع علم الإمارات أمام المقر الرئيس للمؤسسة وسط مشاعر الفرحة والحب بين الموظفات والاعتزاز بما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة من إنجازات تغطي كافة ربوع الدولة بمختلف القطاعات، وعبرن عن اعتزازهن بالقيادة الرشيدة التي عملت على تسخير كافة الإمكانات لتوفير الحياة الكريمة للشعب الإماراتي مواطنين ومقيمين والوصول بالدولة إلى مكانة مرموقة عالمياً.

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