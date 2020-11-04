وزارة التسامح والتعايش تحتفي بيوم العلم

المصدر: أبوظبي - وام

احتفلت وزارة التسامح والتعايش بيوم العلم، المناسبة الوطنية العزيزة على جميع أفراد المجتمع والتي يعبرون من خلالها عن الفخر والاعتزاز بقيمة وكرامة وعزة وقيم الوطن الأصيلة.

ورفع معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش علم الدولة فوق سارية وزارة التسامح والتعايش بأبوظبي بحضور عدد من القيادات الدينية والفكرية والمحلية وعفراء الصابري المدير العام بمكتب وزير التسامح والتعايش، كما حضر الاحتفال نادي الصداقة الإماراتي الفلسطيني بأبوظبي، مع مراعاة كافة الاشتراطات الصحية التي أقرتها الدولة في مواجهة جائحة كورونا ومراعاة التباعد الجسدي.



وقال معاليه «إن احتفالنا بيوم العلم يجب أن يواكبه إيمان حقيقي لدى كل من يسكن هذا الوطن الغالي، بالقيم التي قام عليها هذا الوطن وأهمها الوحدة الوطنية التي نعيش في ظلالها جميعاص في أمن وأمان وسعادة، وأن نتعهد جميعاً بالعمل من أجل خدمة الوطن ورفعة رايته، مؤكداً أن هذا اليوم مناسبة مهمة للتأكيد على أن علم الدولة الاتحادية هو الهوية الأساسية لنا جميعاً في كافة بقاع هذا الوطن الغالي».

وأكد معاليه على القيم الأساسية التي أُسس عليها هذا الوطن على يد الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه، وهي التسامح والتعايش والسلام والتعاطف والحوار الإيجابي بين كافة المقيمين على أرض هذا الوطن بصرف النظر عن ثقافاتهم وأديانهم، لأن هذا كله يؤكد أن مواطني إمارات المحبة والسلام والتسامح متحدون دائماً في الانتماء لهذا الوطن والولاء لقيادته الرشيدة والحب والوفاء لرايته المرفوعة دائما

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