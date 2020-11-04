أحمد بن محمد: علمنا سيبقى شامخاً بسواعد أبناء الإمارات وفكرهم الخلاق

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أن يوم العَلَم مناسبة وطنية تحمل العديد من الدلالات المهمة، إذ يلتف أبناء الإمارات في يوم واحد حول عَلَم وطنهم لرفعه في توقيت موحَّد، في رمزية لوحدة الإرادة وصدق العزيمة التي تأسست بها دولة الإمارات، وهي القيم التي تشكل حتى اليوم الركيزة الأهم في بناء «إمارات المستقبل» التي حلم بها الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وراودته صورتها عندما رفع عَلَم الدولة للمرة الأولى مع إخوانه المؤسسين، إيذاناً بميلاد دولة فتية تواصل اليوم ما بدؤوه من إنجازات في مسيرة غايتها أن يكون هذا الوطن في أرقى المراتب بين جميع الأمم والشعوب. جاء ذلك خلال مشاركة سموه في الاحتفال بـ«يوم العَلَم»، حيث قام برفع عَلَم الإمارات في الاحتفالية التي أُقيمت بهذه المناسبة في ساحة اللجنة الأولمبية الوطنية، في دبي بالتعاون مع الدائرة الاقتصادية في دبي.

وقال سموه إن عَلَم الإمارات سيبقى شامخاً بسواعد أبناء الإمارات وعقولهم وفكرهم المبدع الخلاق، وإنجازاتهم النوعية في كل المجالات بما في ذلك المجال الرياضي، ضمن اصطفاف وطني تشارك فيه كافة مكونات المجتمع لصُنع المستقبل الذي تتجسد ملامحه بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتتابع الإمارات نجاحاتها في شتى المجالات.

تقدم

ونوّه سموه بالتقدّم الكبير الذي يشهده قطاع الرياضة الإماراتية والذي نجح من خلاله أبطال وبطلات الإمارات في رفع عَلَم دولتهم على منصات التتويج في العديد من المحافل الرياضية الكبرى.وأعرب سموه عن تقديره لجميع الرياضيين والمنتخبات الوطنية سواء ضمن الألعاب الفردية أو الرياضات الجماعية، وما يبذلون من جهود في سبيل رفعة اسم الإمارات ورايتها.

وأكد سموه على أن «يوم العَلَم» سيبقى من أهم المناسبات الوطنية بما يعبِّر عنه من رسوخ ارتباط الإماراتيين برايتهم التي هي رمز عزتهم وكرامتهم، وعُمق ولائهم وإخلاصهم لقيادتهم الرشيدة، وصدق انتمائهم لوطنهم، واستعدادهم لبذل الغالي والنفيس في سبيل رفعته، وحرصهم على التعبير عن كل تلك المعاني والقيم النبيلة في يوم واحد يلتفون فيه حول العالم مؤكدين «دُمت يا عَلَم الإمارات عالياً أبياً عزيزاً في كل وقت ومكان».

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «يوم العَلَم هو احتفال بقيمنا الوطنية الغالية التي يتبارى أهل الإمارات في إعلائها.. مناسبة نجدد فيها الالتزام بأن نكون سبباً في رِفعة هذه الراية بصدق العزيمة وعلو الهمم والإصرار على الريادة لتبقى خفاقةً فوق الهامات رمزاً لمكانة الإمارات وعزتها وكرامتها في كل زمان ومكان».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز