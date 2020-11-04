الرياضة الإماراتية: رايتنا تعكس تلاحمنا

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

احتفلت الرياضة الإماراتية بمختلف مؤسساتها، أمس، بيوم العلم، الذي يأتي بالتزامن مع احتفالات الدولة بالمناسبة الوطنية استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى رفع علم الدولة في وقت واحد في الثالث من نوفمبر من كل عام، تزامناً مع الاحتفال بيوم تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله» مقاليد الحكم.

من جانبه، هنأ سعيد عبدالغفار حسين الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام وشعب دولة الإمارات بمناسبة «يوم العلم»، مؤكداً أن يوم العلم يأتي ليعكس مدى وحدتنا وتلاحمنا من أجل وطن يستحق أن نرفع رايته بكل فخر واعتزاز أينما وجدنا على ربوع الأرض.

تبريكات

كما تقدم محمد محمد فاضل الهاملي رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، موضحاً أن الحدث يعكس بصورة جلية وواضحة تكاتف أبناء المجتمع والانتماء إلى بلدنا الحبيب، كما أنه يظهر التلاحم بين القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وجميع المواطنين فيها.

تهنئة

وفي إطار احتفالات الدولة بيوم العلم، شارك اتحاد الإمارات للجوجيتسو ممثلاً بمجموعة من أعضاء فرق العمل واللاعبين في هذه المناسبة، حيث تم رفع علم الدولة أمام مقر الاتحاد في أبوظبي، واقتصر الاحتفال على عددٍ محدودٍ من المشاركين تطبيقاً للتوجيهات الحكومية بتجنب التجمعات في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كوفيد 19.

وتوجه عبدالمنعم محمد الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب الرئيس الأول للاتحاد الدولي للجوجيتسو بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجميع أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

احتفال

أكد عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن الاحتفال بيوم العلم يجسد اللُّحمة الوطنية بين القيادة الرشيدة وأبناء الوطن المعطاء في أبهى صورها. وقال : لقد غرس الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، معاني خالدة وترك إرثاً عظيماً وكبيراً لإعلاء راية الوطن والمساهمة في نهضته وعزته، وكان للتفاني في العمل والاجتهاد خير تعبير عن الالتزام بهذا الإرث الطيب .

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