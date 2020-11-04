دوائر ومؤسسات دبي تحتفي برمز العزة والسيادة

المصدر: دبي - البيان

شاركت دوائر ومؤسسات دبي في احتفالات الدولة بيوم العلم، رمز العزة والسيادة والانتماء.

واحتفت هيئة الصحة في دبي، بيوم العلم، وراعت في احتفالاتها، جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، من التباعد البدني ولبس الكمامة، إلى جانب إجراء الفحص الحراري لكل المشاركين في الاحتفالات.

ورفع معالي حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي باسمه واسم جموع العاملين في الهيئة والمنتسبين لها، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وقال معالي القطامي «إن توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد واعتماده يوم الثالث من نوفمبر يوماً للعلم، تزامناً مع تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد مقاليد الحكم، يرسخ العديد من المفاهيم والقيم الوطنية المهمة، وفي مقدمتها الانتماء للوطن والولاء لقيادته، والاصطفاف أمام العلم، رمز العزة والسيادة والوحدة، ورمز النهضة والدولة التي تحتضن الجميع في نسيج واحد، وفي أمن وسلام وسعادة».

شرطة دبي

وشهد معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، احتفالية رفع العلم أمام مقر القيادة العامة بمناسبة يوم العلم، بحضور مساعدي القائد العام لشرطة دبي وعدد من الضباط، والطاقم الطبي من مركز شرطة دبي الصحي المشارك في خط الدفاع الأول. وبدأت احتفالية يوم العلم بتقدم معالي القائد العام لشرطة دبي إلى السارية ورفع العلم، تزامناً مع أداء جميع المشاركين من الضباط تحية العلم، ثم عزفت فرقة شرطة دبي الموسيقية السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، أن مناسبة يوم العلم تعد مناسبة وطنية مهمة لتجديد الولاء لقيادتنا والانتماء لوطننا الغالي، والتعبير عن حب الوطن ورفعة علمه وعزته وكرامته، وعن الاستعداد لبذل الروح من أجل أن يبقى العلم خفاقاً بعزة وكبرياء والوطن شامخاً كشموخ أبنائه.

طرق دبي

وشاركت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، في احتفالات الدولة بيوم العَلم، في استجابة سنوية متواصلة للمبادرة الوطنية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في عام 2012، تزامناً مع ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم، برفع العلم على كل المؤسسات والمنازل والمرافق العامة في الدولة، حيث تم تزيين أبرز المرافق بعلم الدولة.

وقام معالي مطر محمد الطاير، المدير العام رئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، برفع عَلم الدولة على المبنى الرئيس للهيئة، بحضور عدد محدود من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات التنفيذيين في إطار الالتزام بالتباعد الجسدي وإجراءات الوقاية المعمول بها للحد من انتشار «كوفيد 19».

وعبر معاليه عن اعتزازه وفخره بيوم العلم الذي يصادف ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم، مؤكداً أن رفع العلم على المؤسسات والمنازل والمرافق العامة في الدولة، يعكس روح التلاحم التي يعيشها أبناء وبنات الوطن بكل معاني الانتماء والولاء لقيادتنا الرشيدة، التي أرست مكونات الدولة العصرية، وباتت مضرباً للأمثال بين الأمم في البناء والوحدة والتطوير.

وتضمنت الفعاليات تزيين أبرز مناطق دبي وتشمل شارع الشيخ زايد، ومعبر الخليج، ومنطقة زعبيل، والقناة المائية، وجسر القرهود، وشارع طرابلس، فيما تم إنارة جسر التسامح والشلالات في القناة المائية بأضواء مبهرة تعكس ألوان علم الدولة، إلى جانب تزيين المبنى الرئيس للهيئة وعدد من المرافق الحيوية.

كهرباء دبي

واحتفلت هيئة كهرباء ومياه دبي بيوم العلم. ورفع معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، علم الدولة في المبنى الرئيس للهيئة الساعة 11 صباحاً بمشاركة النواب التنفيذيين للرئيس، فيما تم بث الفعالية مباشرة لموظفي الهيئة عبر البوابة الإلكترونية الداخلية. وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «يطيب لي أن أتوجه بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادتنا الرشيدة، وإلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها الطيّبة، بمناسبة «يوم العَلم» الذي يؤكد فيه أبناء الإمارات انتماءهم للوطن والتفافهم حول قيادتهم الرشيدة، يجددون العهد كي يبقى علم دولة الإمارات عالياً خفاقاً على الدوام ورمزاً لوطن بات عنواناً للسلام والتسامح وعمل الخير، سائلين المولى عز وجل دوام العزة والازدهار لدولتنا الحبيبة».

محاكم دبي

واحتفت محاكم دبي بيوم العلم، وقال طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي: «إن يوم العلم، يمثل مناسبة وطنية لمسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة التي أسس بنيانها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه وإخوانه المؤسسون، ومناسبة لتجديد العهد لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات».

وقال: «إن يوم العلم هو يوم للتعبير عن مدى محبة الناس لهذا البلد ولقيادته، ومصدر فخر واعتزاز لكل المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات وإن رفع العلم عالياً في جميع المؤسسات والوزارات والمدارس عنوانٌ لطموحات الوطن وأبنائه ورمزٌ للإرادة والعزيمة وللفخر والاعتزاز بإنجازات الإمارات ويرسخ المكانة الرائدة والصورة المشرفة لدولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف الميادين، ويعد درساً عظيماً لأبناء الوطن يتجدد كل عام».

واحتفلت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز بيوم العلم في مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والإبداع. وفي فعالية حضرها عدد من المسؤولين من المركز، قام الدكتور جمال المهيري، نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز برفع علم الدولة على ساريته وسط أجواء احتفالية يملؤها الأمل والتفاؤل بمستقبل باهر للوطن على يد أبنائه الموهوبين.

تلاحم

واحتفلت النيابة العامة في دبي بذكرى يوم العلم تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بحضور المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، والمستشار يوسف حسن المطوع النائب العام المساعد، والمستشار خليفة بن ديماس المحامي العام الأول، رئيس المكتب الفني للنائب العام، ومشاركة عدد من أعضاء وموظفي النيابة العامة. ويأتي الاحتفال تجسيداً لمعاني التلاحم والترابط الوطني وتأكيداً على الولاء والانتماء للقيادة الرشيدة وتعبيراً عن مشاعر الحب والإخلاص من جميع المواطنين والمقيمين على أرض الدولة.

وبهذه المناسبة قال المستشار عصام الحميدان: إن يوم العلم يوم متميز في دولة الإمارات العربية المتحدة، لما يجسده من حسٍ وتفاعل وطني، وتقدير لعلم الدولة ورمزها، وتلاحمٍ قوي بين أبناء هذا الوطن وقيادته الرشيدة، حيث تحل فيه ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم.

دبي التعليمية

وشاركت غاية المهيري مديرة منطقة دبي التعليمية، أسرة المنطقة وموظفي المنطقة التعليمية، في رفع العلم على السارية أمام ساحة المنطقة التعليمية، وسط أجواء احتفالية وطنية وفعاليات طغت عليها الملامح الوطنية وتلونت بألوان العلم، وعمّت مبنى المنطقة التعليمية، وذلك بمناسبة يوم العلم الذي يوافق الثالث من نوفمبر كل عام. وفي الوقت ذاته تطبيق الاشتراطات الوقائية والسلامة العامة.

وردد موظفو المنطقة النشيد الوطني أثناء رفع العلم، يهتفون بالولاء للقيادة والانتماء للوطن، وذلك في إطار التفاعل الوطني على نطاق الدولة مع دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المواطنين والمؤسسات والوزارات لرفع العلم في الثالث من نوفمبر احتفاءً بمناسبة يوم العلم، حيث يحتفل الوطن بمناسبة يوم العلم.

ثقافة

واحتفلت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بمناسبة يوم العلم، استجابة لمبادرة ودعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الخاصة برفع العلم في جميع الدوائر والمؤسسات والجهات في الدولة احتفاء بهذه المناسبة الوطنية التي تحتفل بها دولة الإمارات سنوياً في مثل هذا اليوم (الثالث من نوفمبر).

وأوضح سامي عبدالله قرقاش المدير التنفيذي للمؤسسة أن يوم العلم مناسبة وطنية تحمل معاني العزة والشموخ وتعكس ثقافة احترام العلم، بوصفه رمزاً لسيادة الدولة ووحدتها والانتماء لها، فيما تنقل هذه المناسبة للشباب الإماراتيين الكثير من المعاني المهمة، وخاصة أنهم ثروة الوطن ومستقبله، عادّاً أن الاحتفالية فرصة كبيرة للتعبير عن الحرص على المحافظة على تاريخ ومكتسبات الوطن. وأشار إلى أن الاحتفال بيوم العلم، يمثّل ترسيخ قيم الوحدة الوطنية، ورفع الحس الوطني بين الإماراتيين والمقيمين على أرض الدولة، وترسيخ الولاء والانتماء للوطن الغالي وقيادته الرشيدة المتميزة والانتماء.‏

ورفعت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية علم الدولة في مقرها الرئيس بدبي.

وقال المستشار إبراهيم بو ملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الإنسانية والثقافية نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة إن رفع العلم من الثوابت الوطنية وينبع من قيم الولاء والانتماء والوفاء للوطن وقادته، وهو كذلك مناسبة وطنية تعبر عن التفافنا حول قيادتنا الرشيدة التي يحتمي بها كل مواطني الدولة.

«دبي للقرآن»

احتفلت اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بيوم العلم برفع علم الدولة أمام مبنى الجائزة بمنطقة الممزر بدبي، وذلك تزامناً مع احتفالات الدولة بهذا اليوم، حيث قام المستشار إبراهيم محمد بو ملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة برفع العلم بمشاركة موظفي الجائزة والمتطوعين وجمع من الحضور من المهتمين بفعاليات الجائزة، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية المعمول بها في مثل هذه المناسبات الوطنية، وعزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. وقام المستشار بو ملحه برفع علم الدولة والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة الغالية.

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