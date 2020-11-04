فعاليات أبوظبي تحتفي برمز العزة والانتماء

المصدر: أبوظبي - البيان

احتفلت دوائر ومؤسسات أبوظبي بيوم العلم الذي يصادف الـ3 من نوفمبر من كل عام، حيث رفعت علم الدولة عالياً فخراً براية الوطن، وتعبيراً عن مدى الاعتزاز والولاء لرمز دولة الإمارات الغالي وتأكيداً لروح الانتماء والفخر لإمارات الخير والعطاء والقيادة الرشيدة.

واحتفلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بيوم العلم الذي يصادف الـ3 من نوفمبر ورفعت علم دولة الإمارات العربية المتحدة خفاقاً عالياً فوق سارية مبناها تعبيراً عن مدى الاعتزاز والولاء لرمز دولة الإمارات العربية المتحدة الغالي.

وجددت العهد والولاء للقيادة الحكيمة لتقديم الغالي والنفيس من أجل وطن العطاء والخير ومواصلة مسيرة العيون الساهرة في تحقيق المزيد من المعدلات الإيجابية الريادية العالمية في حماية الأمن والأمان ونشر الطمأنينة في مجتمعنا.

وقال اللواء الركن الطيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي: «إن يوم العلم يأتي تجديداً للولاء للقيادة والانتماء للوطن الغالي وتجسيداً لصورة إماراتية مشرقة تخفق الرايات فيها فوق كل البيوت وتأكيداً على الحب والولاء وخدمة العلم ورفعته وبذل الروح من أجله ليبقى شامخاً خفاقاً قوياً كشموخ وقوة أبناء الإمارات».

وأوضح أن مبادرة «يوم العلم» تعكس ثقافة احترام العلم وتبجيله والإلمام التام بآلية التعامل معه في كافة المناسبات بصفته رمزاً لسيادة الدولة ووحدة ترابها الوطني ونسيجها المجتمعي، في مبادرة تعزز قيم الوفاء للوطن والانتماء له، وتُعلي معاني الوحدة والشموخ وبذل الروح فداءً للوطن الغالي.

وقال اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي «إن يوم العلم يعد مبادرة نستلهم منها أهمية العمل والنجاح، وتزيد من إصرارنا على المضي بثبات على طريق التميز والارتقاء والوصول للرقم 1 على مستوى العالم وفق ما تضمنته رؤية الإمارات 2021، وتحقيق أهداف خطتنا الاستراتيجية ومستهدفات الأجندة الوطنية وأولوياتها، مزودين أدوات الابتكار والإبداع والمعارف المتقدمة والتقنيات المتطورة والمهارات العالية لمواصلة مسيرة المنجزات الحضارية التي تتعزز يوماً بعد يوم».

دائرة القضاء

وشاركت دائرة القضاء في أبوظبي، في الاحتفال بيوم العلم، وذلك من خلال إجراء مراسم رفع علم الدولة على مباني المحاكم والنيابات في أبوظبي والعين والظفرة، عند الـ11 صباحاً.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، «أن احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة بيوم العلم، يرسخ قيم الانتماء والولاء وحب الوطن لدى أبناء الإمارات الذين يلتفون حول رايته الشامخة في ظل قيادة رشيدة مهدت كل السبل وأرست الأساس المتين والداعم لضمان مواصلة مسيرة التطور والنماء والازدهار في مختلف جوانب الحياة».

ومن جهته، أكد المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، «أن رفع علم الإمارات هو أمانة تحملها ضمائرنا، ونؤديها فرضاً يومياً بالعمل الجاد والفكر المبتكر الأصيل، حتى نسير بوطننا نحو المجد، ونرفع علمنا بمستطيلاته الأربعة وعروبة ألوانه، في كل المحافل والساحات رمزاً للتميز والعطاء المبدع».

بلدية أبوظبي

وأكد سيف بدر القبيسي المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي «أن علم الإمارات هو رمز الشموخ والاعتزاز والفخر، وعنوان اتحادنا، ووحدة شعب الإمارات تحت ظل قيادتنا الحكيمة». جاء ذلك في الاحتفالية التي أقيمت احتفاء بيوم العلم، والتي حضرها إلى جانبه المديرون التنفيذيون، ومديرو الإدارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية مناسبة.

وأضاف: «إن يوم العلم مناسبة غالية على قلوبنا نستثمرها لنجدد بكل عزم وإيمان عهد الولاء والإخلاص لرايتنا الشامخة، ولقادة الوطن، ولماضيه المجيد وحاضره المزدهر ومستقبله الواعد، وهو تجديد للعزيمة من أجل المضي قدماً تحت راية الاتحاد نحو آفاق التطور والبناء والتمكين للوطن والمواطن ولمستقبل أجيالنا الصاعدة».

التعليم والمعرفة

واحتفلت دائرة التعليم والمعرفة بيوم العلم، حيث شهد كل من الدكتور مغير الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع وسارة مسلم، رئيس دائرة التعليم والمعرفة، مراسم رفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة أمام مقر الدائرة في أبوظبي. هذا وشهد موظفو الدائرة مراسم الاحتفال من خلال الاتصال المرئي.

وفي الفعالية، توجّهت سارة مسلم بالشكر لقيادة الدولة لدعمها الدائم لقطاع التعليم، مؤكدةً أن يوم العلم هو فرصة لإحياء معاني الانتماء والولاء للوطن، وهو مناسبة لتأكيد التزام الدائرة بناء منظومة تعليم شاملة تمكّن أجيال المستقبل من تجسيد القيم النبيلة التي يمثلها علم الدولة.

ضمان

واحتفت الشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان» بيوم العلم، حيث جرى تنظيم فعالية رفع العلم بحضور عدد من أعضاء فريق الإدارة العليا والتنفيذية في الشركة، يتقدمهم حمد عبدالله المحياس الرئيس التنفيذي لـ«ضمان».

وأدى الحضور تحيّة العلم يرافقه عزف للنشيد الوطني تعبيراً عن مشاعر الانتماء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة، فيما شارك موظفو الشركة بالاحتفال من مكاتبهم التزاماً بالإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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