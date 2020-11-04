حصة بوحميد تشارك في الاحتفالات

المصدر: (دبي - البيان)

رفعت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، علم الإمارات على المبنى المشترك لوزارتي الموارد البشرية والتوطين، وتنمية المجتمع، بحضور عدد من القيادات والمسؤولين في الوزارتين، وبمشاركة عدد محدود من الموظفين، وذلك استجابة للظروف الحالية ووفقاً للتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبهذه المناسبة بادرت مراكز سعادة المتعاملين التابعة لوزارتي الموارد البشرية والتوطين، وتنمية المجتمع، والمنتشرة في مختلف مناطق الدولة، برفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة. إضافة إلى مراكز التنمية الاجتماعية، ومراكز أصحاب الهمم، التابعة لوزارة تنمية المجتمع، والتي تفاعلت مع هذه المناسبة الوطنية الغالية برفع العلم على أنغام السلام الوطني الإماراتي.

وتم بث الاحتفال افتراضياً عبر تطبيق «مايكروسوفت تيمز» بمتابعة موظفي الوزارتين، الذين تم إشراكهم في الاحتفال بفعاليات يوم العلم من مواقع عملهم على مستوى الدولة، ليعايشوا معاً أجواء هذه المناسبة الوطنية بصورة مختلفة.

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