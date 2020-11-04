ديوان ولي عهد أبوظبي يحتفي بيوم العلم

المصدر: أبوظبي - وام

احتفى ديوان ولي عهد أبوظبي بمناسبة «يوم العلم»، حيث رفع جبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي علم الدولة الساعة 11 صباحاً في ساحة الديوان. وجرت مراسم رفع العلم التي تخللها عزف السلام الوطني بمشاركة مديري الإدارات والأقسام وموظفي ديوان ولي العهد. وقال جبر السويدي: «إن علم الدولة هو رمز عزتها ومجدها ووحدتها وتضحياتها»، مشيراً إلى أن الاحتفاء بيوم العلم مناسبة لترسيخ معاني الوحدة والولاء والانتماء لهذه الأرض الطيبة، وتأكيد على التمسك بالقيم والمبادئ الثابتة الأصيلة التي قامت عليها وأرساها المؤسسون طيب الله ثراهم.

وأضاف: «في يوم العلم نجدد العهد بمضاعفة الجهد والعمل كي يظل العلم شامخاً في ميادين النهضة والتقدم، وكي تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة إسهاماتها في إثراء مسيرة العطاء لما فيه خير مواطنيها والإنسان في كل مكان».

وأشار مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي إلى أن مظاهر الاحتفاء بهذا اليوم تجسد صوراً مشرقة للتلاحم والترابط المجتمعي الوطني تفيض بمعاني الفخر والاعتزاز بما حققته الدولة من إنجازات على جميع المستويات، واستذكار الجهود المخلصة التي بذلها الآباء المؤسسون الذين رفعوا راية الوطن وضحوا من أجل عزه ورفعته، والتي تشكل معيناً لا ينضب نستقي منه حب الوطن والانتماء إليه.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز