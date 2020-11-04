مسؤولون وفعاليات اقتصادية: يوم العلم رسالة تعكس إنجازات وتطلعات الوطن

المصدر: دبي – البيان الاقتصادي

احتفلت الجهات الاقتصادية الإماراتية بمختلف مؤسساتها في الدولة، أمس، بيوم العلم، الذي يأتي بالتزامن مع احتفالات الدولة بالمناسبة الوطنية، استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى رفع علم الدولة في وقت واحد في الثالث من نوفمبر من كل عام، تزامناً مع الاحتفال بيوم تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم، مؤكدة أن يوم العلم رسالة تعكس إنجازات وتطلعات الوطن، واستحضار لمعاني الفخر والقيم السامية، كما يأتي تجسيداً لمشاعر الولاء والانتماء للوطن وقيادته الحكيمة، وتأكيداً لمشاعر المحبة والسلام والتكاتف بين كافة أبناء الإمارات.

مواصلة الجهد

واحتفلت وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب، برفع العلم في فعالية مشتركة، وقال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد: «نعتز بما حققته دولتنا الحبيبة من مسيرة تنموية استثنائية حافلة بالإنجازات في ظل قيادتنا الرشيدة التي لم تدخر جهداً في سبيل رفعة الوطن وتحقيق سعادة ورفاهية مواطنيه والمقيمين على أرضه، ونُجدد العزم في هذه المناسبة الغالية على مواصلة الجهد والتفاني في العمل لكي تبقى هذه الراية مرفوعة وشامخة دائماً في مختلف الميادين».

ومن جانبه، قال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة: «نؤكد اعتزازنا بالعلم وما يمثله من سيادة ورفعة لدولة الإمارات ووحدة وطنية بين أبنائها». وبدوره، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية:نعبر في يوم العلم عن فخرنا برمز سيادة دولة الإمارات، واعتزازنا بالمكتسبات الحضارية التي تحققت تحت راية اتحادنا الخفاقة، ونؤكد انتماءنا لوطننا الغالي والتفافنا خلف قيادتنا الرشيدة، ونجدد عزمنا على مواصلة العمل والتفاني بروح الفريق الواحد لنمضي قدماً نحو المستقبل.

حفظ مكتسبات الدولة

ونظّمت اقتصادية دبي احتفالاً وطنياً بمناسبة يوم العلم، وذلك في مقرها بقرية الأعمال بدبي، بحضور سامي القمزي مدير عام اقتصادية دبي، إلى جانب عدد من المسؤولين في الدائرة، حيث قام القمزي برفع علم الدولة على مقر الدائرة، تأكيداً على سير اقتصادية دبي على خطى القيادة الرشيدة في العمل على رفعة الوطن. وقال سامي القمزي: «يعدّ يوم العلم مصدراً للإلهام والعمل للحفاظ على المكتسبات المتنوعة التي حققتها دولة الإمارات طوال الفترة الماضية.».

جمارك دبي

واحتفلت جمارك دبي بيوم العَلم، بحضور أحمد محبوب مصبح، مدير عام جمارك دبي، والمديرين التنفيذيين ومديري الإدارات وعدد من موظفي الدائرة في المقر الرئيس، والمراكز الجمركية. وقال أحمد محبوب مصبح مدير عام جمارك دبي: «نحن مُقبلون على عام الخمسين والاستعداد له نلتزم توحيد جهودنا وطاقاتنا لجعل راية الوطن الغالي مرفوعة، لتكون دولتنا منارة للسلام والأمن والأمان في العالم أجمع، ودعم خطة مئوية الإمارات، الخطة التنموية الشاملة للإمارات في الخمسين عاماً المقبلة وذلك لن يتحقق سوى بدعم وفضل القيادة الحكيمة».

القرية العالمية

وشاركت القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، احتفالات الدولة بيوم العلم الإماراتي لهذا العام، وشارك في الاحتفالية عدد من المسؤولين من فريق الإدارة العليا والموظفين لدى القرية العالمية، بحيث رُفع العلم الإماراتي في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً. وشكلت هذه الفعالية مناسبة ملهمة للعاملين للتعبير عن فخرهم واعتزازهم بالانتماء إلى دولة الإمارات، فلطالما حرصت القرية العالمية على تجسيد المبادئ الأساسية التي أسست عليها الدولة، وأسهمت في دعم مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وإضافة إلى الاحتفالية الصباحية، تتزين بوابة العالم والبوابة الثقافية، والعديد من مناطق الجذب الأخرى في القرية العالمية الليلة مثل منطقة «كرنفال» للألعاب وشاشة النافورة المتميزة تحت الماء، بألوان العلم الإماراتي أمام ضيوف الوجهة.

اقتصادية عجمان

واحتفلت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، ورفع العَلم عبدالله أحمد الحمراني، المدير العام بالندب، بحضور القيادات، في حين انضم بقية العاملين للحدث عن بُعد عبر الاتصال المرئي. كما تلقت الدائرة العديد من التهاني من المتعاملين من مختلف الجنسيات، والذين أكّدوا اعتزازهم بهذه المناسبة العزيزة على قلوب كل من يقيم على أرض الإمارات.

دبي القابضة

وترأس احتفالية دبي القابضة بيوم العلم عدد من المسؤولين من فريق الإدارة العليا، بمن فيهم أميت كوشال، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وناصر العوضي، الرئيس التنفيذي للموارد، ومحمد صباح الخلف، الرئيس التّنفيذي لأمن المعلومات، وهدى بوحميد، الرئيس التّنفيذي للتسويق. وبهذه المناسبة، عبّر موظفو المجموعة عن ولائهم وفخرهم بانتمائهم لهذا الوطن والتزامهم دعم مسيرة التنمية والازدهار وتمسكهم بقيم العدل والسلام والتسامح المتجذرة في ثقافة دولتنا الحبيبة.

الإمارات العالمية للألمنيوم

وشارك موظفو شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في رفع علم الدولة، في موقع الشركة في جبل علي، تأكيداً على اعتزازهم بالانتماء لهذا الوطن وتجديداً للولاء للقيادة الرشيدة. وقال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: نؤكد في احتفال هذا العام التزام شركة الإمارات العالمية للألمنيوم دعم دولة الإمارات قيادةً وشعباً في هذه الأوقات، لترجمة تطلعاتها الطموحة والمضي بدولتنا نحو مستقل أكثر إشراقاً للأجيال المقبلة.

«نخيل»

واحتفلت شركة «نخيل»، بيوم العلم، وذلك عبر فعالية خاصة تم تنظيمها بهذه المناسبة في مقرها الرئيس بدبي.

ورفعت شركة «نخيل» علم الإمارات، الذي يمثل رمزاً لسيادة الدولة ووحدتها، تعبيراً عن حب الوطن والانتماء له، وذلك تزامناً مع جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية والوزارات الاتحادية الأخرى في جميع أنحاء دولة الإمارات، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بفيروس (كوفيد 19).

واحة دبي للسيليكون

واحتفلت سلطة واحة دبي للسيليكون بالمناسبة الوطنية، وقال الدكتور جمعة المطروشي، نائب الرئيس التنفيذي للسلطة، الذي قام برفع العلم: «تتجسد في هذه المناسبة قيم وطنية سامية مترسخة في قلوب أبناء وبنات الإمارات الذين يحرصون على إعلاء قيم البيت المتوحد. وفي هذا اليوم نعاهد قيادتنا الرشيدة على أن نعمل جميعاً لتبقى راية الوطن خفاقة عالية، بمواصلة إنجازاتنا في شتى الميادين وفي كافة المجالات».

الاتحاد للطيران

واحتفلت مجموعة الاتحاد للطيران بيوم العلم الإماراتي مع مجموعة من موظفي الشركة بمراسم رفع العَلم مع تطبيق الإجراءات الاحترازية. وأقيمت المراسم في المبنى الرئيس لمجموعة الاتحاد للطيران في مدينة خليفة في أبوظبي.

غرفة الشارقة

وبقلب واحد وروح واحدة، جددت غرفة تجارة وصناعة الشارقة عهد الوفاء والولاء والانتماء إلى أرض العز والمجد وراية الفخر الخفاقة، حيث رفعت علم دولة الإمارات أمام المدخل الرئيس لمقرها، وذلك ضمن احتفالات الإمارات بيوم العلم. ورفع محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة العلم على أنغام السلام الوطني لدولة الإمارات، بحضور مريم سيف الشامسي مساعد مدير عام غرفة الشارقة لقطاع خدمات الدعم، وجمال سعيد بو زنجال مدير الاتصال المؤسسي، وسيف المطروشي مدير إدارة العضوية والتصديق في غرفة الشارقة، وعدد من موظفي الغرفة.

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