المصدر: فعاليات أبوظبي تحتفي برمز العزة والانتماء

احتفلت دوائر ومؤسسات أبوظبي بيوم العلم الذي يصادف الـ3 من نوفمبر من كل عام، حيث رفعت علم الدولة عالياً فخراً براية الوطن، وتعبيراً عن مدى الاعتزاز والولاء لرمز دولة الإمارات الغالي وتأكيداً لروح الانتماء والفخر لإمارات الخير والعطاء والقيادة الرشيدة.

واحتفلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بيوم العلم الذي يصادف الـ3 من نوفمبر ورفعت علم دولة الإمارات العربية المتحدة خفاقاً عالياً فوق سارية مبناها تعبيراً عن مدى الاعتزاز والولاء لرمز دولة الإمارات العربية المتحدة الغالي.

وجددت العهد والولاء للقيادة الحكيمة لتقديم الغالي والنفيس من أجل وطن العطاء والخير ومواصلة مسيرة العيون الساهرة في تحقيق المزيد من المعدلات الإيجابية الريادية العالمية في حماية الأمن والأمان ونشر الطمأنينة في مجتمعنا.

وقال اللواء الركن الطيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي: «إن يوم العلم يأتي تجديداً للولاء للقيادة والانتماء للوطن الغالي وتجسيداً لصورة إماراتية مشرقة تخفق الرايات فيها فوق كل البيوت وتأكيداً على الحب والولاء وخدمة العلم ورفعته وبذل الروح من أجله ليبقى شامخاً خفاقاً قوياً كشموخ وقوة أبناء الإمارات».

وأوضح أن مبادرة «يوم العلم» تعكس ثقافة احترام العلم وتبجيله والإلمام التام بآلية التعامل معه في كافة المناسبات بصفته رمزاً لسيادة الدولة ووحدة ترابها الوطني ونسيجها المجتمعي، في مبادرة تعزز قيم الوفاء للوطن والانتماء له، وتُعلي معاني الوحدة والشموخ وبذل الروح فداءً للوطن الغالي.

وقال اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي «إن يوم العلم يعد مبادرة نستلهم منها أهمية العمل والنجاح، وتزيد من إصرارنا على المضي بثبات على طريق التميز والارتقاء والوصول للرقم 1 على مستوى العالم وفق ما تضمنته رؤية الإمارات 2021، وتحقيق أهداف خطتنا الاستراتيجية ومستهدفات الأجندة الوطنية وأولوياتها، مزودين أدوات الابتكار والإبداع والمعارف المتقدمة والتقنيات المتطورة والمهارات العالية لمواصلة مسيرة المنجزات الحضارية التي تتعزز يوماً بعد يوم».

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