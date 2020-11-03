تلفزيون دبي يحتفل بيوم العلم

المصدر: دبي - البيان

قام قطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، بالاحتفال بيوم العلم، مواكبة للحملة الوطنية وتلبية للدعوة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى جميع المؤسسات والوزارات والهيئات والمدارس في دولة الإمارات العربية المتحدة، احتفالاً بيوم العلم الذي يصادف الثالث من شهر نوفمبر، ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقام برفع علم الاتحاد، أحمد سعيد المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، بحضور عدد من مديري القنوات والإدارات في قطاع الإذاعة والتلفزيون، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية والتباعد البدني للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، ولتعكس هذه المبادرة ثقافة احترام العلم وبيان قدسيته بصفته رمزاً لسيادة الدولة ووحدتها واستخدامه رمزاً للوطن والانتماء له.

حملة وطنية

وفي هذه المناسبة، أكد أحمد سعيد المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، حرص تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، على تلبية دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ببدء حملة وطنية وشعبية شاملة ومستمرة يشارك فيها أبناء وبنات الإمارات إلى جانب مشاركة جميع الجهات والدوائر والوزارات الاتحادية عبر مبانيها برفع علم الدولة بشكل متزامن في تمام الساعة الحادية عشرة، كإشارة لتوحيد علم دولة الإمارات العربية المتحدة عبر أراضيها ومبانيها كافة.

متوجهاً، باسم جميع العاملين في قطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام، بأسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى الشعب الإماراتي وجميع المقيمين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

ذكرى غالية

وأشار المنصوري، إلى أهمية هذه الحملة الوطنية التي تقام بالتزامن مع ذكرى غالية على قلوب الجميع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار حرص تلفزيون دبي بقنواته المتعددة على مواكبة كافة الفعاليات والأحداث الوطنية التي تشهدها الدولة، كذلك ريادته في تقديم كل ما هو متميز ويليق بهذه المناسبات الغالية على قلوب الجميع، وذلك تماشياً مع استراتيجيته الهادفة إلى التواصل مع مختلف فئات المجتمع من أجل ترسيخ دور العادات والقيم المثلى وربطها وتعزيزها بالوطن والمجتمع، كذلك تفعيل دور الموظفين وحثهم على المشاركة في هذه المناسبات، تعزيزاً لمفهوم الهوية الوطنية وتفعيلها إعلامياً ومجتمعياً، بالإضافة إلى تقديم الدعم لمختلف الجهات والمؤسسات، وتفعيل دور البيئة داخل المؤسسة وخارجها عن طريق ربطها بالبرامج والأنشطة الميدانية.

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