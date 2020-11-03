عمر بن عمير: يوم العلم يجسد مشاعر الوحدة بين أبناء الدولة

المصدر: عجمان - البيان

أكد المهندس عمر بن عمير المهيري المدير العام لهيئة النقل، مكانة العلم كونه أحد أهم الرموز الوطنية الذي يعكس صورة الدولة وشعبها ويمثلها في كل مكان وزمان بكل ريادة وشموخ.

وذكر أن الاحتفال بيوم العلم يعكس مظاهر التلاحم بين قيادة الدولة وأبناء الوطن، ويجسد معاني الفخر الذي نكنه لدولتنا ويرسخ قيمة الوحدة الوطنية ويعلي قيمة الاتحاد.

وأضاف بأن هذا اليوم لهو فرصة نجدد من خلالها العهد والولاء لمواصلة مسيرة النهضة التي أطلقها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لتحقيق رؤيته نحو إمارات أكثر ازدهاراً ورفعة.

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