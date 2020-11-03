الطلاب الإماراتيون في جامعة ميشيغان يحتفلون بيوم العلم

المصدر: دبي - البيان

احتفل عدد من طلاب دولة الإمارات العربية المتحدة المبتعثين للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية بجامعة ميشيغان بمناسبة يوم العلم، الذي يتزامن مع ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رئاسة الدولة.

ورفع المشاركون راية الوطن في حرم الجامعة، وذلك تعبيراً عن انتمائهم لوطنهم الغالي وولائهم لقيادته الرشيدة وحفظهم للراية التي رفعها الوالد المؤسس، المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله.

وقال الطالب محمد بن عبدالرحمن الهوني: «إن لهذا اليوم وقعاً كبيراً في نفوسنا، فهو يمثل يوم العزة والكرامة ويوماً غالياً للتعبير عن حبنا لوطننا العزيز وتأييدنا المطلق لقيادتنا الحكيمة».

ومن جهته عبر الطالب عبيد طحنون آل علي عن فرحته الكبيرة بهذه المناسبة الغالية والتي تجمع مواطني الدولة في الداخل والخارج حول راية الوطن ليعبروا عن صادق حبهم وانتمائهم لوطنهم الغالي.

وأضاف الطالب أحمد ابراهيم الياسي «أن هذه المناسبة تأكيد من جميع أبناء الأمارات على ابقائهم علم دولتنا مرفوعاً وخفاقاً وشامخاً بشموخ قيادتنا وهمة رجالنا».

وتقدم المشاركون بأصدق التهاني والتبريكات في يوم العلم إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة و إخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات.

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