كليات التقنية العليا تحتفي بيوم العلم وتنقل الفعالية بشكل مباشر للموظفين والطلبة

المصدر: دبي - البيان

رفعت كليات التقنية العليا أعلام الإمارات في مواقعها الـ 16 على مستوى الدولة احتفالاً بيوم العلم الذي يحتفل به الشعب بالتزامن مع ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، مقاليد الحكم، والذي يحتفى به في الثالث من نوفمبر من كل عام، وشارك في فعاليات رفع العلم في ساحات الكليات عدد محدود من الحضور .

وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كوفيد-19، في حين تم اتاحة الفرصة لكافة الطلبة والموظفين لحضور نقل حي لرفع العلم من مقر الكليات في دبي للطلاب ليتمكن الجميع أينما كانوا من المشاركة في هذه التظاهرة الوطنية في حب الوطن والفخر به وبقيادته.

وبهذه المناسبة تقدم الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا بأسمى آيات التهاني الى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، بمناسبة يوم العلم، كما هنأ شعب الإمار ات بهذا اليوم الذي يعكس تلاحم وترابط أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها تحت راية علمنا الغالي، حيث نجتمع جميعاً لنردد بصوت واحد ومن قلوبنا نشيدنا الوطني فخراً بقيادتنا ووحدتنا ووطننا.

وأضاف الدكتور الشامسي «أن دولة الإمارات العربية المتحدة تثبت دائماً وفي جميع مناسباتها الوطنية أنها دولة رائدة بكل المقاييس، واليوم نثبت للعالم أننا قادرين على مواجهة التحديات وبنجاح، فرغم جائحة «كوفيد-19» نقف لنحتفل بيوم علمنا رافعينه في سماء الإمارات من كل إمارة ومن كل بيت لنؤكد أن الحياة مستمرة وأن رؤية وفكر قيادتنا الحكيمة واستشرافها للمستقبل هو ما يقودنا دوماً لتحقيق الانجازات، مشيراً الى أن يوم العلم هذا العام يمتاز أيضاً باقتراب احتفالنا بالخمسين عاماً على تأسيس دولتنا والاستعداد للخمسين المقبلة 2071 وكلنا ثقة في قيادتنا وجاهزية للعمل المخلص والجاد تحت راية علمنا».

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